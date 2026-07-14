Einer schnupperte Bayernliga-Luft: Zwei Rückkehrer für Großberg

Von links: 2. Abteilungsleiter Franz Knittl, Trainer Mathias Polster, die Neuzugänge Kevin Horn und Bastian Resch, Co-Trainer Christoph Rech und Sportlicher Leiter Elmar Raschof. – Foto: Andreas Nickl

Der TSV Großberg pendelte in der jüngeren Vergangenheit zwischen Kreisliga und Kreisklasse hin und her. Umso beachtenswerter ist das Abschneiden in der vergangenen Spielrunde. Als Wiederaufsteiger kamen die „Bergler Buam“ in der Kreisliga 2 als Tabellendritter ins Ziel. Lange spielte das junge Aufgebot von Trainer Mathias Polster um den Relegationsplatz mit. Auch wenn dieser am Ende knapp verpasst wurde, war es doch eine bockstarke Saisonleistung. Mit Blick auf die in wenigen Tagen beginnende Spielzeit 2026/27 hat der TSV die Planungen inzwischen abgeschlossen. Zwei vielversprechende Rückkehrer verstärken die Mannschaft. Zudem gab es eine Veränderung im Trainerteam.

Mit Kevin Horn und Bastian Resch begrüßt der TSV Großberg zwei junge Rückkehrer in seinen Reihen. Der 20-jährige Horn kehrt nach einer Saison bei Fortuna Regensburg zurück zu seinem Heimatverein. Beim Bayernligisten konnte sich der Angreifer nicht entscheidend durchsetzen, schnupperte dennoch höherklassige Luft. Sechs Mal wurde er unter Bayernliga-Trainer Arber Morina eingewechselt. „Seine weiterentwickelten Fähigkeiten wird er nun wieder in unsere Mannschaft einbringen“, so die Großberger Verantwortlichen. In der Saison 24/25 brachte es Horn im TSV-Dress auf 24 Scorer in 26 Kreisklassen-Spielen.



Ebenfalls den Weg zurück zu den Regensburger Vorstädtern fand der 19-jährige Bastian Resch. Der talentierte Nachwuchsspieler wurde in den letzten Jahren vom TSV Kareth-Lappersdorf ausgebildet. Zuletzt in der U19-Landesliga aktiv, wagt er nun den Schritt in den Herrenfußball bei seinem Heimatverein. „Mit seiner Dynamik und seinem Entwicklungspotenzial soll er künftig wichtige Akzente in der Mannschaft setzen“, heißt es von Seiten des TSV, wo man über die Rückkehr der beiden Spieler freut: „Sie kennen den Verein bestens und identifizieren sich mit ihm. Gleichzeitig bringen sie neue Erfahrungen und frische Impulse mit, die der Mannschaft guttun werden.“



