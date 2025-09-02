Einer knipste schon 19 Mal: Die bisherigen Top-Torjäger der Oberpfalz

Auch im Kreisbereich hat die Saison 2025/26 längst Fahrt aufgenommen. Da lohnt ein Blick auf die bisher besten Torjäger. Unter den Top-Schützen tummeln sich viele bekannte, aber auch neue Namen. Mit sagenhaften 19 Einschüssen in 8 Spielen ist derzeit Alex Kruppa vom Regensburger A-Klassisten SV Sulzbach/Donau der „König der Tore“. Darüber hinaus steuerte der 26-Jährige acht Assists bei. Was für eine Traumquote! Wer in welcher Liga bisher am häufigsten traf? Der große Überblick von der Landesliga Mitte bis hinunter zu den A-Klassen.
Alle Daten sind unserem Portal entnommen.
Überregional
Landesliga Mitte
9 Tore: Simon Schie (Eggenfelden)
8 Tore: Nico Argauer (Luhe-Wildenau), Kenneth Sigl (Landshut)
7 Tore: David Bezdicka (Luhe-Wildenau), Thomas Stowasser (Ettmannsdorf)
6 Tore: Markus Koller (Lam)
Bezirksliga Süd
6 Tore: Julian Wels (Bach), Philip Haasz (Viehhausen)
5 Tore: Stefan Hofner (Kareth), Andreas Kalteis (Viehhausen), Benjamin Berger (Wenzenbach), Erik Nicklaus (Viehhausen)
Bezirksliga Nord
10 Tore: Luca Politanow (Raindorf)
7 Tore: Noah Forster (Weiden-Ost)
6 Tore: Ludwig Semmler (Hahnbach), Dennis Lobinger (Pfreimd), Lukas Heinrich (Wernberg)
5 Tore: Ales Demeter (Vohenstrauß), Daouda Barry, Aboubacar Fanneh (beide Inter Amberg)
Kreis Regensburg
Kreisliga 1
12 Tore: Jakob Blank (Oberhinkofen)
8 Tore: Merdin Mehmedov (Wörth)
7 Tore: Tobias Fuchs (Obertraubling)
6 Tore: Niklas Brei (Harting), Max Heberlein (Obertraubling), Niklas Lublow (Burgweinting)
Kreisliga 2
8 Tore: Michael Graf (Steinsberg), Elias Teßmer (Dietfurt)
6 Tore: Lukas Mayerhofer (Hohenschambach), Aurelius Günther (Hemau)
Kreisklasse 1
9 Tore: Benedikt Fraß (Barbing)
7 Tore: Mario Reiter (Brennberg)
6 Tore: Stefan Lehner (Sünching), Marcel Stegner (Aufhausen/Pfakofen)
Kreisklasse 2
14 Tore: Maximilian Eckert (Turnerschaft)
9 Tore: Lorenco Hasani (Türk Genclik)
8 Tore: Lasse Schneider (SC Regensburg II), Jakob Klier (Fortuna II)
Kreisklasse 3
8 Tore: Maximilian Schneeberger (Brunn)
7 Tore: Felix Kirschner (Freihausen/Batzhausen)
6 Tore: Felix Niebler (Aichkirchen), Stephan Brüderlein (Willenhofen), Musa Kagirov (Brunn), Azeez Ahmed (Hohenfels)
A-Klasse 1
19 Tore: Alex Kruppa (Sulzbach/Donau)
11 Tore: Maximilian Gruber (Rosenhof)
9 Tore: Maximilian Klug (Moosham)
8 Tore: Christian Weiß, Elias Rauscher (beide Geisling), Tobias Schmidt (Mintraching II)
A-Klasse 2
9 Tore: Julian Stegemann (Phönix)
6 Tore: Marco Dürschl (Barbing), Michael Schmid (Obertraubling II)
5 Tore: Butrint Hashani (Kosova II), Pascal Strobel (Stadtamhof II)
A-Klasse 3
10 Tore: Noah Garmann (Bernhardswald II)
8 Tore: Mihai Cionca (Keilberg), Marco Ettinger (Sallern), Sergej Miller (VfB/BSC II)
A-Klasse 4
10 Tore: Anilcan Kaya (Parsberg II)
9 Tore: Noufal Alabdullah (Kallmünz), Simon Goß (Holzheim)
7 Tore: Maximilian Karl (Seubersdorf)
Kreis Amberg/Weiden
Kreisliga Nord
13 Tore: Sebastian Striegl (Eslarn)
7 Tore: Christian Scherm (Haidenaab)
6 Tore: Sandro Hösl (Erbendorf), Luca Reiß (Grafenwöhr)
Kreisliga Süd
9 Tore: Simon Lederer (Königstein)
8 Tore: Sebastian Bauer (Freudenberg)
5 Tore: Daniel Ibler (Haselmühl), Alimamy Olie Kamara (Köfering), Thomas Kotzbauer (Ursensollen)
Kreisklasse Ost
9 Tore: Fabian Zaus (Altenstadt/WN)
7 Tore: Giuseppe Roma (DJK Weiden)
6 Tore: Tobias Guber (Waldau), Maximilian Merther (Etzenricht II)
Kreisklasse Süd
8 Tore: Thomas Behrend (Traßlberg/MiPo)
7 Tore: Sebastian Hummel (Ensdorf)
6 Tore: Oktay Türksever (Loderhof), Stefan Ehbauer (Ammerthal II), Johann Henschke (Traßlberg/MiPo)
Kreisklasse West
11 Tore: David Smolak (Seugast/Schlicht II)
9 Tore: Simon Schmid (Dießfurt)
6 Tore: Jan Brunner (Immenreuth)
A-Klasse Nord
6 Tore: Markus Falkenstein (Weiherhammer)
5 Tore: Timo Bayer (Illschwang)
A-Klasse Ost
7 Tore: Manuel Windschiegl (Störnstein/Wurz), Clemens Dobner (Vohenstrauß II)
5 Tore: Sven Feneis (Schirmitz II), Emanuel Eckl (Neustadt/WN), Lenny Großer (Waldthurn), Max Grundler (Flossenbürg - zusätzlich 7 Tore für die Zweite)
A-Klasse Süd
7 Tore: Daniel Seegräber (Theuern)
6 Tore: Andrej Dauer (Gärbershof), Bastian Windisch (Hohenburg)
A-Klasse West
5 Tore: Aboubakari Kassoum (Trabitz II), Maximilian Hößl (Waldeck)
4 Tore: U. a. Daniel Weigl (Reuth), Fabian Dumler (Waldeck), Moritz Deubzer (Neustadt-Kulm/Tremmersdorf II)
Kreis Cham/Schwandorf
Kreisliga Ost
13 Tore: Luis Lommer (Regental)
10 Tore: Samuel Burgfeld (Schloßberg)
9 Tore: Leo Schönberger (Zandt/Vilzing II)
8 Tore: Benedikt Laumer (Zandt/Vilzing II), Markus Dendorfer (Untertraubenbach)
Kreisliga West
7 Tore: Alexander Grill (Kemnath a.B.)
6 Tore: Tarkan Özdemir, Patrick Bauer (beide Nabburg), Markus Feigt (Katzdorf)
Kreisklasse Nord
7 Tore: Timo Dirlmeier (Weinberg)
5 Tore: Markus Raiml (Niedermurach/Pertolzhofen), Andreas Schlosser (Trisching), Lukas Böhm (Pullenried), Michael Paa (Schönseer Land)
Kreisklasse Ost
7 Tore: Nico Kleebauer (Michelsneukirchen)
5 Tore: Noah Gruber, Roman Čadek, Jonathan Wittmann (alle Bernried), Philip Schwarz (Hohenwarth), Petr Steinberger (Obertrübenbach)
Kreisklasse Süd
9 Tore: Luis Schönberger (Stamsried)
8 Tore: Maximilian Hauser (Erzhäuser)
7 Tore: Leotrim Berisha (Klardorf)
6 Tore: Simon Ring (Beucherling)
A-Klasse Nord
6 Tore: Christian Höger (Tännesberg II), Moritz Spinnler (Haselbach II)
4 Tore: U. a. Johannes Karl (Weidenthal), Christoph Guzik (Dürnsricht II)
A-Klasse Ost
8 Tore: Marin Marinov (Seebarn)
6 Tore: Simon Demel (Pösing/Wetterfeld)
5 Tore: Johannes Schmidt (Arrach), Alexander Wühr (Steinbühl)
A-Klasse Süd
12 Tore: Turgut Eraslan (Vatanspor), Jonas Tepper (Burglengenfeld II)
10 Tore: Renato Cilic (Katzdorf II)
7 Tore: Jonas Bejera (Vatanspor), Tobias Silbereis (Maxhütte)