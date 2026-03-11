Einer jagt den anderen: Die besten Torschützen der Bezirksligen

Das sind die Torjäger der Bezirksligen

Tore über Tore gibt es auch im neuen Jahr in den Bezirksligen Mittelrhein. Maurice Wieting (SV Lövenich) führt dabei die Torjäger an, während Tugay Temel (TSV Düren) und Daniel Blum (TuRa Oberdress) die einzigen sind, die ihm ein wenig folgen können. Spannend ist es auch in den Staffeln Eins und Zwei. Hier sehen Sie den Überblick der Top Fünf der jeweiligen Ligen.

1. Anton Musculus (TV Hoffnungsthal): 15 Tore und fünf Vorlagen in 18 Spielen 2. Phillip Schmidt (SV Frielingsdorf: 14 Tore und neun Vorlagen in 17 Spielen 3. Gabriel Werner (SV Schönenbach): 12 Tore und sechs Vorlagen in 18 Spielen 4. Jeffrey Eshun (SV Deutz 05): 11 Tore und drei Vorlagen in 17 Spielen 5. Jannik Eßer (FC Rheinsüd): 11 Tore und eine Vorlage in 17 Spielen

1. Daniel Blum (TuRa Oberdrees): 22 Tore und fünf Vorlagen in 14 Spielen 2. Nikolas Klosterhalfen (TuS Oberpleis): 19 Tore und acht Vorlagen in 16 Spielen 3. Nils Rütten (BW Friesdorf): 15 Tore und 10 Vorlagen in 15 Spielen 4. Göktan Maru (FC Hertha Rheidt): 13 Tore und vier Vorlagen in 14 Spielen 5. Boris Kivoma (1. FC Niederkassel): 13 Tore und drei Vorlagen in 15 Spielen

Bezirksliga Staffel 3:

1. Maurice Wieting (SV Lövenich): 25 Tore und drei Vorlagen in 17 Spielen

2. Tugay Temel (TSV Düren): 23 Tore und sieben Vorlagen in 17 Spielen

3. Luke Bungart (JSG Erft 01): 19 Tore und acht Vorlagen in 16 Spielen

4. Jonas Varona (Alemannia Lendersdorf): 18 Tore und fünf Vorlagen in 13 Spielen

5. Julian Perse (Viktoria Birkesdorf): 15 Tore und sieben Vorlagen in 18 Spielen

Bezirksliga Staffel 4:

1. Jeremy Labas (Kohlscheider BC): 16 Tore in 17 Spielen

2. Tim Wilden (Germania Eicherscheid): 13 Tore und 12 Vorlagen in 16 Spielen

3. Maik Stollenwerk (Germania Eischerscheid): 13 Tore und drei Vorlagen in 14 Spielen

4. Sascha Schoenen (Falke Bergrath): 13 Tore und eine Vorlage in 14 Spielen

5. Ferhat Akar (FC Roetgen): 12 Tore und zwei Vorlagen in 16 Spielen