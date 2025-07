Einer hat U-Länderspiele: FC Kosova holt drei Albaner

Die Verantwortlichen des FC Kosova hatten ja schon in Aussicht gestellt, den Kader noch mit etwaigen Auslands-Transfers zu verstärken und vervollständigen. Eineinhalb Wochen vor dem Landesliga-Auftakt in Dingolfing haben die Regensburger nun drei neue Kräfte aus Albanien an Bord geholt. Wen konkret, darüber informiert Sportlicher Leiter Lum Gashi am Mittwochmorgen. Alle drei Spieler bringen Zweitliga- und zum Teil Erstliga-Erfahrung aus der Heimat mit. Einer hat sogar ein paar Länderspiele für die albanische U-Nationalelf in der Vita stehen.

Das Offensivspiel der Regensburger soll Jurgen Sina ankurbeln. Der 20-Jährige ist für die linke Außenbahn vorgesehen. Sein erstes Herrenjahr bestritt er für den albanischen Zweitliga-Klub KS Burreli. Als „sehr talentiert mit sehr viel Potential nach oben“ bezeichnet ihn Lum Gashi.



Ebenfalls vom KS Burreli wechselt Silvester Shkalla (29) in die Oberpfalz. Der Routinier hat in Albanien und im Kosovo in der höchsten Spielklasse des Landes gekickt. Das Portal Transfermarkt weist dem Verteidiger 177 Erstliga-Einsätze zu. Hinzu kommen vier Spiele für die U21-Nationalmannschaft Albanies. „Er soll unsere Verteidigung mit seiner Erfahrung führen“, setzt Gashi auf die Leader-Qualitäten Shkallas.



Der dritte Neue im Bunde ist ein weiterer Defensivspieler. Geraldo Ballaj war zuvor für den KF Oriku aktiv „und will sich nach einer halbjährigen Pause nochmal beweisen“, so der Kosova-Funktionär über den 23-Jährigen, der als Innenverteidiger oder „Sechser“ eingesetzt werden kann.



Mit diesen Verpflichtungen steht der FC Kosova nun bei insgesamt elf Neuzugängen. Demgegenüber steht dieselbe Anzahl an Abgängen. Einige bisherige Leistungsträger galt es zu kompensieren. Dementsprechend hat sich einiges getan im Kader. In seiner zweiten Saison in der Landesliga Mitte möchte der Verein eine richtig gute Rolle spielen. „Die Kaderplanung ist jetzt im Groben abgeschlossen. Wir halten jedoch weiterhin unsere Augen offen, vor allem auf der Torhüterposition“, stellt der sportliche Leiter durchaus noch ein bis zwei weitere Transfers in Aussicht.





Die Zu- und Abgänge des FC Kosova (Stand 09.07.)



Neuzugänge: Tomas Zisopoulos (SC Regensburg), Samet Dugolli (TSV Langquaid), Rafail Tsera (AO Chaniotis / Griechenland), Arthur Mendes da Silva (SV Türk Genclik Regensburg), Emir Terakaj (zuletzt vereinlos), Emirhan Ayri (U19 TSV Kareth-Lappersdorf), Gani Sopaj (SV Lengfeld), Mandela Singh-Sharpe (FC Amberg), Jurgen Sina, Silvester Shkalla (beide KS Burreli / Albanien), Geraldo Ballaj (zuletzt vereinslos)



Abgänge: Almir Mujcinovic, Raul Almeida Da Silva (beide TB 03 Roding), Alban Salla (FSV VfB Straubing), Bruno Posayanant, Arban Guraziu (beide TSV Kareth-Lappersdorf), Mateo Hasa (SV Türk Genclik Regensburg), Abdullah Affouf (FC Viehhausen), Sven Hodo (SpVgg Hankofen-Hailing), Aladin Bedoui, Güngör Can Ayhan (beide TB/ASV Regenstauf), Youssef Dawud (SG Türk Ataspor)