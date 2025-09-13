Einer für alle, alle für einen! Taverna führt Hadern zum ersten 3er

Aber jeder, der es mit dem Fußball hält, weiß auch, dass es häufig auch der individuellen Klasse, der besonderen Momente Einzelner bedarf, um Spiele zu entscheiden.

Fußball ist Mannschaftssport, der Erfolg eines Teams steht und fällt mit der vielzitierten mannschaftlichen Geschlossenheit. Die Bereitschaft, dem Mitspieler auf dem Platz zu helfen, ihm Lösungen anzubieten, für- und miteinander zu kämpfen, Fehler eines Anderen auszubügeln oder sich Mut zuzusprechen und einander gegenseitig aufzubauen. All das macht ein funktionierendes und im besten Fall erfolgreiches Team aus.

Der heimische TSV ging das Spiel gegen den FC Alte Haide mit einem ganz anderen Spirit an als die ersten beiden Auftritte, die jeweils mit einer Niederlage endeten. Die Mannschaft war von Beginn an hellwach, nahm die Zweikämpfe engagiert an und signalisierte dem Gegner, dass es heute schwer werden würde, etwas Zählbares vom Heiglhof mitzunehmen.

Ein Spieler, der beim TSV Großhadern wie kaum ein Zweiter für diese Momente steht, ist Tobias Taverna. Eigentlich hat der 33jährige Supertechniker seine aktive Karriere längst beendet, bringt seine Expertise und seine Erfahrung als Sportdirektor ein. Aber wenn Not am Mann ist und der Trainer ihn ruft, dann kribbelt es nach wie vor. Und wenn er dann die Schuhe geschnürt, das Trikot übergestreift und den Rasen in der Heiglhofstraße betreten hat, dann knistert es in Großhadern. Denn wenn Taverna spielt, dann macht er Taverna-Sachen!

Nachdem Keeper Andi Thiel in der 9. Minute mit einem starken Reflex den frühen Rückstand verhindern konnte, schüttelten sich die Haderner kurz und nahmen dann das Heft in die Hand. Gut zehn Minuten später nutzte der zuletzt schmerzlich vermisste Spielmacher Flo Rieder die erste dicke Chance, nachdem Gästetorhüter Afegbai einen Pautz-Schuss nur nach vorne abwehren konnte, und staubte aus etwa zehn Metern zur Führung ab!

In der 25. Minute schickte Tobi Taverna den pfeilschnellen Jarno Bündgens mit einem fein getimten Pass auf die Reise. Dieser ließ seinem Gegenspieler im Laufduell keine Chance, scheiterte allerdings mit seinem Linksschuss am Gästekeeper.

Das Spiel war geprägt von intensiven Duellen, man schenkte sich nichts, alles blieb aber in einem fairen Rahmen. Und Hadern näherte sich dem 2:0 weiter an. Im Mittelpunkt stand dabei immer wieder Taverna. Zunächst verzog er aus aussichtsreicher Position deutlich, in der 41. Minute zielte er dann etwas zu genau, sein gefühlvoller Linksschuss streifte den rechten Pfosten.

Kurz vor der Pause wurde es dann nochmal richtig aufregend: ein stark getretener direkter Freistoß der Gäste zwang Haderns Nr. 1 Thiel zu einer Parade auf Kosten eines Eckballs. Über ein in der Folge gewonnenes Kopfballduell gelangte der Ball zu Taverna, der schnell schaltete und Vlad Dudar mit einem Steilpass bediente. Dudar drang in den Strafraum ein und ging gegen den Torwart ins Dribbling. Dieser ließ sich von einer kleinen Körpertäuschung übertölpeln und fällte Haderns Rechtsaußen ungeschickt. Dem Schiedsrichter blieb keine andere Wahl, als auf den Punkt zu zeigen.

Den fälligen Strafstoß verwandelte, natürlich, Tobi Taverna. Das 2:0 zum psychologisch perfekten Zeitpunkt, quasi mit dem Pausenpfiff!

Alte Haide kam mit Schwung aus der Kabine und konnte durch Ahrens bereits nach vier Minuten auf 1:2 verkürzen. Bei Haderns Anhang ging natürlich direkt die Sorge um, das Spiel könnte nun wieder kippen. Aber die Einstellung stimmte an diesem Tag beim Heimteam. Sie fingen sich schnell wieder und waren ihrerseits bemüht, den alten Vorsprung wieder herzustellen. Jarno Bündgens mit einem starken Linksschuss, sowie der eingewechselte Korbinian Jürgens mit zwei Abschlüssen schnupperten zwischen der 54. und 71. Minute am 3:1.

Aber da der Fußballgott ein Faible für kitschige Drehbücher hat, war es selbstverständlich dem Großmeister vorbehalten, für die Entscheidung zu sorgen! Es lief die 85. Minute, als zunächst Haderns Keeper Thiel mit großartigem Reflex und im Nachschuss der linke Pfosten den Gästeausgleich verhinderten. Es blieb aber überhaupt keine Zeit für das Haderner Publikum, diese Schrecksekunde zu verarbeiten und durchzuatmen, denn im direkten Gegenzug ließ der bärenstarke Max Müller mit einem beherzten Sprint durchs Mittelfeld sämtliche Gegenspieler stehen und passte perfekt auf den rechts mitgelaufenen Taverna. Und nun dachten alle, auch sein Gegenspieler, er würde nach innen ziehen und sich den Ball auf seinen feinen linken Fuß legen, aber er tat genau das nicht! Mit einer geschmeidigen Körpertäuschung ging er rechts am Gästeverteidiger vorbei und murmelte den Ball mit letzter Kraft am verdutzten Torwart vorbei ins kurze Eck. Was dann folgte, war eine regelrechte Explosion und pure Begeisterung!

Großhadern bebte und feierte seinen Helden, der mal wieder Taverna-Sachen machte!

Der wahre Held aber an diesem Tag war das Team, das aufopferungsvoll kämpfte und sich den ersten Dreier mit viel Leidenschaft und einer großartigen Energie verdiente.

So muss die Mannschaft jede Woche auftreten, dann kann es eine erfreuliche Saison werden – auf geht’s, Hadern!

Autor Oliver Schnitzer