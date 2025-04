„EINER FÜR ALLE, ALLE FÜR EINEN !“

Die Zeichen standen für den TSV Neckarbischofsheim gegen den Meisteranwärter aus „Zuze“ alles andere als gut. Angefangen hatte es am frühen Sonntagmorgen mit einem Lauf- und Sprinttest von Tim Dolch, bei dem er glatt durchfiel und ein Einsatz eigentlich unmöglich erschien. Trotz allem musste Dolch wie auch der ebenfalls angeschlagene Paulmann ran, sowie der 38-jährige Schwietz. Auf der Bank saßen fast ausschließlich Spieler der „Zweiten“, die zuvor 90 Minuten gegen Bargen II im Einsatz waren. Zum Spiel: Die Gäste diktierten in den ersten 20 Minuten klar die Partie, ließen Ball und Gegner laufen und hatten Großchancen durch S. Köhnen (1.) und M. Zuleger (19.). Der TSV ließ das erste Mal durch Fabio Pereira Sousa aufhorchen (21., 24.). In dieser kleinen Drangphase ging der Tabellenzweite in Führung, nach Vorlage von Obländer zog Martin Spargl trocken ab (29.). Tim Dolch, der für sein Team bis zur 35. Minute tapfer durchhielt, musste das Feld nun endgültig für Sven Maurer räumen. Als der FCZ mit den Gedanken offensichtlich schon in der Kabine war schlug die Stunde bzw. die 44. Minute für Daniel Hotel. Im Zusammenspiel mit Pereira zog er mit Schmerzen zum 1:1-Pausenstand ab. Auf Seiten der Gastgeber hätte man dieses Remis sofort unterschrieben, man wusste zu diesem Zeitpunkt ja nicht, welche dramatische Wende noch kommen würde. Schon die erste Großchance von Daniel Hotel mit seinem „schwächeren Rechten“ (47.) oder Fabio Pereira mit einem gefühlvollen Schlenzer (49.) ließ erahnen, dass bei diesem geilen Fußballwetter für den bis dahin Tabellenzehnten sogar noch mehr drin sein kann. Trotz der Nachricht aus Sinsheim-Rohrbach, dass Tsp. Eppingen in Führung liegt ging bei den grün-weißen im letzten Drittel fast nichts mehr. Je länger das Spiel dauerte desto ungeduldiger und unkonzentrierter wurden sie in ihren Aktionen. Das sollte sich böse rächen, in der 7-minütigen (!) Nachspielzeit schlug „Capitano Hotel“ & Team gnadenlos zu ! Zuerst lief Hotel bei einem astreinen Konter allen FC`lern davon und schockte die Gäste mit seinem 10. Saisontor ein zweites Mal (93.). Nur drei Minuten später war er wieder auf und davon und im Strafraum nur durch ein Foul zu bremsen. Den fälligen Elfer verwandelte Mustafa Ali - sagen wir mal augenzwinkernd unter „widrigen Platzverhältnissen“ - erst im Nachschuss zum überschwänglich gefeierten 3:1 was auch den Endstand bedeutete. Zum Schluss sei erwähnt, dass dieser eminent wichtige "Dreier" - unabhängig von den beiden Torschützen - nur aufgrund einer geschlossenen Teamleistung zustande kam und Beweis ist, dass man mit Zusammenhalt vieles auch fast Unmögliches erreichen kann !