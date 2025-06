»Einer der stärksten Spieler der Region«: Aubstadt krallt sich Fischer

Der TSV Aubstadt verstärkt sich zur neuen Saison in der Regionalliga Bayern mit Marcel Fischer . Der 20-jährige Defensivspieler wechselt vom Würzburger FV nach Aubstadt und gilt als einer der besten Spieler der Region. Der gebürtige Unterfranke bringt nicht nur eine exzellente fußballerische Ausbildung mit, sondern passt auch menschlich perfekt in das Anforderungsprofil des TSV.

"Marcel kommt aus der Region, kennt das Umfeld, und bringt genau das Potenzial mit, das wir suchen“, sagt der Verein zu dem Wechsel. "Für uns ist er einer der stärksten Spieler der Region – und wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen kann.“ Fischer begann seine Karriere beim TSV Kleinrinderfeld, wo er die U9 bis U13 durchlief. Über den Würzburger FV (U14-U15), die SpVgg Greuther Fürth (U16) sowie die U17 und U19 der Würzburger Kickers führte ihn sein Weg in den Herrenbereich. Nach Stationen bei den Würzburger Kickers (2023/24) und dem Würzburger FV (2024/25) folgt nun der nächste Schritt in Aubstadt.





"Aubstadt konnte mich von Beginn an überzeugen und auch in den Gesprächen hat alles gepasst. Daher gab es für mich auch keinen Bedarf, mit anderen Vereinen zu sprechen“, erklärt der Student. "Die Entscheidung hat sich sehr gut angefühlt und die Vorfreude auf die Saison ist riesig.“ Zwar gab es weitere Interessenten, doch Fischer betont: „Es gab Gespräche mit anderen Vereinen, aber relativ früh war klar, dass Aubstadt sich durchsetzen wird. Der Verein hat einfach den positivsten Eindruck gemacht – durch das familiäre Gefühl, den starken Zusammenhalt und die offenen, ehrlichen Gespräche.“





Auch das Umfeld des TSV weiß der Neuzugang zu schätzen: "Trotz des kleinen Dorfs sind klare Strukturen im Verein vorhanden und man ist ein fester Bestandteil der Regionalliga Bayern. Das zeigt, wie professionell hier gearbeitet wird.“ Fischers Ziele für die kommende Saison sind klar formuliert: "Ich möchte mich in der Mannschaft etablieren, so viel Spielzeit wie möglich sammeln und mich bestmöglich weiterentwickeln. Gleichzeitig will ich dem Team helfen, eine gute Rolle in der Liga zu spielen.“