"Einer der schwächsten Saisonauftritte" - Acosta geht in Kästorf unter

– Foto: Tara Düsterhöft - SS

Der SSV Kästorf hat sich mit 5:1 gegen den BSC Acosta durchgesetzt und dabei vor allem im zweiten Durchgang seine Klasse gezeigt. Trainer Michele Rizzi zeigte sich zufrieden: „Wir haben heute ein wirklich gutes Spiel gemacht, über 90 Minuten hinweg. Richtig konzentriert agiert und es war eine super Stimmung auf dem Platz.“

Dabei begann die Partie zunächst ausgeglichen. Auch Joshua Sievert bestätigte: "Wir kommen erstmal ganz ordentlich ins Spiel rein und haben uns zum Ziel gemacht, das Spiel möglichst lange einfach offen zu gestalten.“ Dennoch ging Kästorf durch Leander Petry in der 23. Minute in Führung. „Dann bekommen wir Mitte der ersten Halbzeit nach einem langen Schlag allerdings doch das Gegentor“, so Sievert. Trotz des Rückstands blieb Acosta im Spiel. „Es stand ja auch nur 1:0“, erklärte Sievert, der zudem auf eigene Möglichkeiten verwies. Rizzi sah ebenfalls eine enge erste Hälfte: „Die erste Halbzeit fand ich noch relativ ausgeglichen. Da haben einfach zwei gute Mannschaften gegeneinander gespielt.“

Klare Verhältnisse im zweiten Durchgang Nach der Pause kippte die Partie jedoch deutlich zugunsten der Gastgeber. „Dann kommen wir aus der Halbzeitpause raus und müssen festhalten, dass wir die zweite Halbzeit von Beginn an verschlafen haben“, analysierte Sievert. Kästorf nutzte diese Phase konsequent aus und erhöhte durch Jannes Drangmeister (57.), Dimitrios Tsampasis (62.) und erneut Petry (74.) auf 4:0. Rizzi sah den Schlüssel genau in dieser Phase: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann schon absetzen können. Wir waren dann sehr zielstrebig und haben wenig zugelassen.“ Acosta fand keinen Zugriff mehr: „Wir waren gefühlt in jedem Zweikampf immer nur als zweiter Mann da“, so Sievert.