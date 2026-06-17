"Einer der schlimmsten Tage": Cornelissen ordnet das Abstiegsdrama ein

Im Podcast spricht Cornelissen darüber, wie er die Stunden nach dem feststehenden Abstieg erlebt hat, welche Faktoren aus seiner Sicht letztlich den Ausschlag gaben und weshalb ihn einige Momente der abgelaufenen Saison noch immer beschäftigen.

Cornelissen spricht über vielfach diskutiertes Statement

Darüber hinaus geht der Frintroper Trainer auf sein zuletzt viel beachtetes Statement in den sozialen Medien ein. Darin hatte Cornelissen deutliche Kritik an Entwicklungen im Amateurfußball geübt und insbesondere den Umgang mit bereits getroffenen Zusagen thematisiert. "Es geht nicht um Wechsel, es geht nur um gebrochene Zusagen", stellt der Coach im Podcast klar. Zugleich schildert er die Auswirkungen auf die Kaderplanung und erklärt, warum er den Eindruck hat, dass sich manche Spieler erst einmal absichern und "so lange bei der Zusage beim Verein bleiben, bis etwas Besseres kommt".