 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

"Einer der schlimmsten Tage": Cornelissen ordnet das Abstiegsdrama ein

In der neuen Folge unseres Oberliga-Podcasts spricht Host Anton Wagener mit Marcel Cornelissen, Cheftrainer der DJK Adler Union Frintrop. Trotz eines 3:0-Erfolgs gegen den SV Blau-Weiß Dingden am letzten Spieltag musste der Aufsteiger den Gang zurück in die Landesliga antreten.

von Markus Becker · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Cornelissen muss mit den Unionern in die Landesliga.
Cornelissen muss mit den Unionern in die Landesliga. – Foto: Arno Wirths

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
DJK Frintrop
BW Dingden
Marcel Cornelissen
Marcel Cornelissen

"Dieser Sonntag war sicherlich einer der schlimmsten Tage, die ich jemals erleben musste", sagt Marcel Cornelissen über den letzten Spieltag. Obwohl Frintrop seine Hausaufgaben mit einem 3:0-Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Dingden erledigte, reichte es am Ende nicht zum Klassenerhalt.

Im Podcast spricht Cornelissen darüber, wie er die Stunden nach dem feststehenden Abstieg erlebt hat, welche Faktoren aus seiner Sicht letztlich den Ausschlag gaben und weshalb ihn einige Momente der abgelaufenen Saison noch immer beschäftigen.

Cornelissen spricht über vielfach diskutiertes Statement

Darüber hinaus geht der Frintroper Trainer auf sein zuletzt viel beachtetes Statement in den sozialen Medien ein. Darin hatte Cornelissen deutliche Kritik an Entwicklungen im Amateurfußball geübt und insbesondere den Umgang mit bereits getroffenen Zusagen thematisiert. "Es geht nicht um Wechsel, es geht nur um gebrochene Zusagen", stellt der Coach im Podcast klar. Zugleich schildert er die Auswirkungen auf die Kaderplanung und erklärt, warum er den Eindruck hat, dass sich manche Spieler erst einmal absichern und "so lange bei der Zusage beim Verein bleiben, bis etwas Besseres kommt".

Im Gespräch erläutert der Coach ausführlich, was ihn zu den öffentlichen Worten bewogen hat, welche Folgen solche Vorgänge für Vereine haben können und warum er in einigen Bereichen eine Veränderung der Fußballkultur wahrnimmt.

Trotz der Enttäuschung richtet sich der Blick auch nach vorne. Cornelissen spricht über die Planungen für die Landesliga, die Herausforderungen für einen Oberliga-Absteiger und die Ziele, mit denen die DJK Adler Union Frintrop in die kommende Spielzeit gehen wird.

>>> Hört für alles Weitere gern in Folge 31 unseres Oberliga-Podcasts rein

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: