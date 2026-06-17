"Einer der schlimmsten Tage": Cornelissen ordnet das Abstiegsdrama ein

Im Podcast spricht Cornelissen darüber, wie er die Stunden nach dem feststehenden Abstieg erlebt hat, welche Faktoren aus seiner Sicht letztlich den Ausschlag gaben und weshalb ihn einige Momente der abgelaufenen Saison noch immer beschäftigen.
Cornelissen spricht über vielfach diskutiertes Statement
Darüber hinaus geht der Frintroper Trainer auf sein zuletzt viel beachtetes Statement in den sozialen Medien ein. Darin hatte Cornelissen deutliche Kritik an Entwicklungen im Amateurfußball geübt und insbesondere den Umgang mit bereits getroffenen Zusagen thematisiert. "Es geht nicht um Wechsel, es geht nur um gebrochene Zusagen", stellt der Coach im Podcast klar. Zugleich schildert er die Auswirkungen auf die Kaderplanung und erklärt, warum er den Eindruck hat, dass sich manche Spieler erst einmal absichern und "so lange bei der Zusage beim Verein bleiben, bis etwas Besseres kommt".
Im Gespräch erläutert der Coach ausführlich, was ihn zu den öffentlichen Worten bewogen hat, welche Folgen solche Vorgänge für Vereine haben können und warum er in einigen Bereichen eine Veränderung der Fußballkultur wahrnimmt.
Trotz der Enttäuschung richtet sich der Blick auch nach vorne. Cornelissen spricht über die Planungen für die Landesliga, die Herausforderungen für einen Oberliga-Absteiger und die Ziele, mit denen die DJK Adler Union Frintrop in die kommende Spielzeit gehen wird.