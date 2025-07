"Einer der besten und begehrtesten Kicker im Harzvorland"

Längst ist der SV Langenstein zum Stammgast in der Landesklasse geworden. In der Staffel 3 geht der SVL in seine zwölfte Landesklasse-Spielzeit in Folge. Für diese haben sich die Schwarz-Weißen mit einem hochkarätigen Neuzugang verstärkt.

Vom TSV Berßel wechselt Offensivspieler Maximilian Krumnow in den Maiwinkel. Seit Winter trug der 29-Jährige das Trikot des TSV und glänzte in der zweiten Saisonhälfte mit 17 Scorerpunkten in 10 Landesklasse-Partien. Zuvor war Krumnow jahrelang einer der absoluten Leistungsträger beim Blankenburger FV in der Landesliga. In Langenstein trifft er nun auf seinen langjährigen BFV-Gefährten Christoph Pinta. Zum Spielerprofil:

