»Einer der besten jungen Offensivspieler«: Künzing krallt sich Kroner

"Wir sind sehr stolz darauf, dass sich Sebastian dazu entschieden hat, im Sommer unser Trikot überstreifen zu wollen. Er hat sich über die letzten zwei Jahre zu einem der besten jungen Offensivspieler der Liga entwickelt. Sebastian ist offensiv flexibel einsetzbar und wird unser Spiel mit seinem Tempo sowie seiner Torgefahr auf alle Fälle bereichern. Zudem hat er in den Gesprächen nicht nur einen sympathischen, sondern auch einen demütigen Eindruck gemacht. Wir sind überzeugt davon, dass das für beide Seiten sehr gut passen wird", meint die sportliche Leitung der "Römer" um Roland Winberger und Daniel Seidl.







Der in Plattling wohnhafte Sebastian Kroner trug schon als Nachwuchsspieler das Trikot der SpVgg Niederalteich und gehörte dem Jahrgang an, der 2019 den Aufstieg in die U19-Landesliga schaffte. Auch als Herrenspieler durfte der Linksfuß mit den Grün-Weißen 2023 die Kreisliga-Meisterschaft feiern. "Nach langer Überlegung habe ich mich dazu entschieden, zur kommenden Saison den Verein zu wechseln. Die letzten Jahre bei der Spvgg Niederalteich waren geprägt von Teamgeist, Freundschaft und unvergesslichen Momenten auf und neben dem Platz. Ich durfte dort meine komplette Jugendzeit und den Start in den Herrenbereich verbringen. Für diese erfolgreichen Jahre bin ich sehr dankbar", sagt Kroner, der dem Kapitel beim FCK erwartungsfroh entgegenblickt: "Ich freue mich nun riesig auf die neue Herausforderung beim FC Künzing und darauf, Teil dieses Vereins zu werden. Ich bin hochmotiviert, alles zu geben, mich weiterzuentwickeln und meinen Beitrag zum Team zu leisten – auf und neben dem Platz."