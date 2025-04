Einer aus Vilzing: Fortuna Regensburg stellt Neuzugänge vor

Mit Regionalliga-Erfahrung im Gepäck kommt Nico Dantscher von der DJK Vilzing. Der 28-jährige Verteidiger spielt seit 2020 für Vilzing, schaffte mit der Mannschaft den Aufstieg in die 4. Liga. Regionalliga-Erfahrung sammelte er schon zuvor in Diensten von Schalding-Heining und Ingolstadt II. Im Nachwuchs spielte er bei Ingolstadt und Greuther Fürth auf Bundesliga-Ebene. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung – dem Regensburger wäre die Belastung Regionalliga-Fußball auf Dauer zu hoch – wurde Dantscher bei Fortuna Regensburg fündig.



Dort hofft Cheftrainer Arber Morina, der mit Dantscher privat gut befreundet ist, dass der Neuzugang „maßgeblich dazu beträgt, dass die Gegentor-Statistik künftig besser aussieht als in den letzten zwei Jahren und dass er uns noch mehr Souveränität verpasst“. Dantscher sei als Innenverteidiger vorgesehen und solle „mit seiner langjährigen Erfahrung und Klasse“ Tobias Zöllner ersetzen, der am Saisonende seine Fußballschuhe an den Nagel hängt.



Bereits publik war der Transfer von Julian Ziegler (23). Der Ex-Kapitän des SSV Jahn II möchte nach einer einjährigen Pause vom höherklassigen Fußball wieder angreifen und wechselt vom Heimatverein FSV Steinsberg an die Isarstraße (wir berichteten). Durch diese Verpflichtung eröffnen sich für Morina und seinen „Co“ Lucas Altenstrasser noch mehr Optionen im defensiven Mittelfeld. „Julian ist spielerisch und technisch stark und passt hervorragend zum Fußball, den ich spielen möchte. Mit dem Quartett Berg, Baldauf, Altenstrasser und Ziegler entstehen für mich viele Möglichkeiten“, freut sich der Fortuna-Coach.



Handlungsbedarf bestand auf der Torwartposition. Grund: Enrico Sommer wird sich verabschieden und im Kreisbereich ins Trainergeschäft einsteigen. Auf der Suche nach einem dritten Keeper wurde der Bayernligist in Ben Broghammer fündig. Der 20-jährige Student wurde von Burgweinting, Kareth-Lappersdorf und Wacker Burghausen ausgebildet. Aktuell gehört er dem Torwartteam von Jahn Regensburg II an, blieb bislang aber ohne Bayernliga-Einsatz. „Ben hat im Probetraining überzeugt. Ich freue mich, dass er nach einer Verletzung zu uns kommt und Nick Köpper einheizt. Für Ben ist es richtig gut, sich mit so einem starken Torwart zu messen“, sagt Morina. Nicht zu vergessen ist der dritte Tormann im Team, Nico Wagner, „der erfahren und ein sehr clever antizipierender Torwart ist. Wenn er wieder fit ist, dürfte er den anderen beiden Konkurrenz machen.“



Vierter Neuer im Bunde ist Nachwuchsmann Frederic Heelein. Vom SSV Jahn 1889 Futsal zum SV Fortuna kommend, nimmt der 18-Jährige den gleichen Weg wie Maxi Berg, Louis Junge und Jakob Klier vor ihm. Beim Jahn 1889 spielt Heelein einerseits in der U19-BOL, verdient sich aber auch seine Sporen im Futsal-Bundesligateam (neun Einsätze). „Bei ihm geht es darum, so schnell wie möglich die Lücken zur Herren-Bayernliga zu schließen. Je schneller das gelingt, desto früher bekommt er seine Einsatzzeiten. Das musst Fredi verinnerlichen“, erklärt Arber Morina. Gleiches gelte nach wie vor für Berg, Junge und Klier. „Auch für das Trio ist es noch ein langer Weg und weiterhin ein langer Lernprozess.“



Last but not least sicherte sich der SVF die Dienste eines weiteren Jungspunds. Dabei handelt es sich um Kevin Horn vom TSV Großberg. Beim Kreisklassisten steuerte der 19-jährige Angreifer in 22 Saisonspielen starke 22 Scorer-Punkte (12 Tore, 10 Assists) bei. Überdies war er in den Wintermonaten für den Futsal Club Regensburg auf Hallenboden aktiv. Eingefädelt hatte den Transfer Fortunas Sportdirektor Helmut Zeiml. „Helmuts Verpflichtungen entpuppten sich immer wieder als positive Überraschungen – siehe Lukas da Silva und Jason Sarajlic. Ich hätte nichts dagegen, wenn sich auch Kevin einreiht“, schmunzelt Morina und fügt an: „Mit seiner Wuchtigkeit soll er ein Stück weit die Nachfolge von Thomas Schmidbauer antreten. Natürlich steht er vor der großen Herausforderung, unseren drei Top-Stürmern den Thron streitig zu machen. Aber er ist motiviert und bekommt bei uns jegliche Chancen.“



Von den fünf Sommer-Neuzugängen abgesehen, kann der SV Fortuna Regensburg noch eine weitere Personalie bekanntgeben. Ab sofort ist Jürgen Schützenmeier wieder in offizieller Funktion für die Fußballer tätig. Mit dem 62-Jährigen ist ein Vereins-Urgestein zurück an Bord, er hatte freiwillig seine Hilfe angeboten. Fortan ergänzt und unterstützt er die sportliche Führung rund um Hans Meichel, Helmut Zeiml und Arber Morina. „Es freut uns ungemein, dass uns so eine kompetente Hand nun wieder unterstützt“, teilen die Verantwortlichen mit.