Einer aus Bochum, zwei aus Dortmund: Hombrucher SV verpflichtet Trio

Karim Bouasker (l.) kann sich über drei Neuzugänge freuen. – Foto: Joachim Josephs

Der Hombrucher SV hat drei Neuzugänge für die kommende Saison präsentiert. Dabei steht die Ligazugehörigkeit des HSV noch gar nicht fest, schließlich steckt man als Tabellenzwölfter der Landesliga Staffel 3 und mit lediglich zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz mitten im Kampf um den Klassenerhalt.

Mit der Erfahrung von über 100 Westfalenliga-Einsätzen und einer Saison in der Oberliga wechselt Eduardo Hiller im Sommer an die Deutsch-Luxemburger-Straße. Der 26-jährige Mittelfeldspieler kommt nach eineinhalb Jahren von Concordia Wiemelhausen nach Hombruch und spielte in der Vergangenheit zudem für Borussia Dröschede (2017-22) und den Holzwickeder SC (2022-24).

Besonders zum letztgenannten Verein hat HSV-Trainer Karim Bouasker eine interessante Geschichte parat: "Zu ihm habe ich eine halb-witzige Anekdote, weil ich mal als Trainer beim Holzwickeder SC im Gespräch war und dem Verein damals Hiller schon empfohlen hatte. Das Ende vom Lied war, dass sie Hiller genommen haben, mich aber nicht. Der Draht zu ihm ist aber nie abgebrochen", erinnert er sich in den "Ruhr Nachrichten". Hiller sei "besten Fußballer-Alter" und soll eine tragende Rolle übernehmen.