Einer aus Bochum, zwei aus Dortmund: Hombrucher SV verpflichtet Trio

Der Hombrucher SV hat drei Neuzugänge für die kommende Saison präsentiert. Dabei steht die Ligazugehörigkeit des HSV noch gar nicht fest, schließlich steckt man als Tabellenzwölfter der Landesliga Staffel 3 und mit lediglich zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz mitten im Kampf um den Klassenerhalt.
Mit der Erfahrung von über 100 Westfalenliga-Einsätzen und einer Saison in der Oberliga wechselt Eduardo Hiller im Sommer an die Deutsch-Luxemburger-Straße. Der 26-jährige Mittelfeldspieler kommt nach eineinhalb Jahren von Concordia Wiemelhausen nach Hombruch und spielte in der Vergangenheit zudem für Borussia Dröschede (2017-22) und den Holzwickeder SC (2022-24).
Besonders zum letztgenannten Verein hat HSV-Trainer Karim Bouasker eine interessante Geschichte parat: "Zu ihm habe ich eine halb-witzige Anekdote, weil ich mal als Trainer beim Holzwickeder SC im Gespräch war und dem Verein damals Hiller schon empfohlen hatte. Das Ende vom Lied war, dass sie Hiller genommen haben, mich aber nicht. Der Draht zu ihm ist aber nie abgebrochen", erinnert er sich in den "Ruhr Nachrichten". Hiller sei "besten Fußballer-Alter" und soll eine tragende Rolle übernehmen.
Vom Ligakonkurrenten SV Brackel 06 kehrt zudem Raoul Wistuba zurück. Der Innenverteidiger spielte bereits von 2021 bis 2023 für den Hombrucher SV, wo man 2023 den Aufstieg in die Westfalenliga feierte. Im Winter 2023/24 verabschiedete sich Wistuba in Richtung Lüner SV und schloss sich ein weiteres halbes Jahr später den Brackelern an, wo er sich schnell als Stammspieler etablierte. "Wir wollen ihn variabel einsetzen, weil er stark in der Innenverteidigung ist, aber auch die Position als Anker-Sechser ausfüllen kann", so Bouasker.
Viel Potenzial verspricht sich der Hombrucher Coach von einem neuen Talent, das im Sommer den Weg aus der U19-Bezirksliga zum HSV findet. Von BW Alstedde wird Flügelspieler Collin Szymczak zum Team stoßen. Beim Probetraining habe er einen "sehr erfrischenden Eindruck hinterlassen", findet Bouasker. "Er ist sehr dynamisch, sehr mutig aufgetreten und hat einen guten rechten Fuß. Er bringt auf jeden Fall mehr Potenzial mit, als man aus der U19-Bezirksliga vielleicht erwarten dürfte."