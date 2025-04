Einen Trainerwechsel in der Kreisliga und zwei Verlängerungen

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

FC Lindenberg (Kreisliga A3 Bodensee)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Nach den negativen Ergebnissen in den vergangenen Wochen war bei so manchen Akteuren die Ratlosigkeit ins Gesicht geschrieben. Was kann man besser machen? Woran liegt es? Bringt ein neuer Trainer auch gleich neue Impulse?

Diese und andere Fragen stellten sich auch unsere Verantwortlichen und so setzte man sich mit Marco Giuffrida an einen Tisch. Das Ergebnis: Kein neuer Trainer - mit Marco auch in die Saison 2025/2026, Ligaunabhängig!

Für unseren Coach von Team 1 ist es eine Herzensangelegenheit: "Ich freue mich auf ein weiteres Jahr beim FCL an der Seitenlinie zu stehen, unabhängig in welcher Liga! Es macht mich sehr stolz, weiterhin hier arbeiten zu dürfen. Priorität hat ganz klar die Kreisliga A zu halten! Bedanke mich trotz der aktuellen schwierigen Situation, für das Vertrauen! Der FCL ist mein Heimatverein, ich bin Lindenberger durch und durch und werde weiterhin alles geben!"

Jetzt heißt es also Voller Fokus, vorallem auf die restlichen Spiele der Saison!

Ein kleines Hoch konnte man vergangenen Montag gegen die SG Kißlegg wahrnehmen. Der 2:0 Erfolg war hochverdient

FC Silheim (Kreisliga A3 Donau/Iller)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Trainerwechsel ab der nächsten Saison ❗️

Aus persönlichen Gründen wird uns Stefan Walke am Ende der Rückrunde schweren Herzens nach nur einer Saison wieder verlassen. Sportlich läuft es beim FCS unter ihm wieder richtig gut, da er sich mit mehr als 100% um seine Arbeit kümmert. Auch menschlich ein top Kerle, der uns mit Sicherheit sehr fehlen wird.

Dennoch versucht die ganze Mannschaft in den letzten Spielen weiterhin Vollgas zu geben um das Maximum für den Verein und Stefan rauszuholen! 💪

Ab der kommenden Saison wird dann der jetzige Trainer der zweiten Mannschaft André Ansorge vom @sv_beuren an der Seitenlinie der ersten Mannschaft vom FC Silheim stehen. Nach sehr konstruktiven und professionellen Gesprächen gab der Nachbarschaftsverein Ansorge an uns frei. Wir bedanken uns daher recht herzlich beim @sv_beuren für die Freigabe und die gute Zusammenarbeit! 👍☺️

Ansorge ist jedem im Umkreis bekannt, da er seine komplette Spielerlaufbahn beim FCS verbrachte. Wir freuen uns sehr André wieder bei uns in den Reihen zu haben. Let’s Go 2025/2026