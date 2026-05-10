Einen Spielabbruch gibt es: Was ist passiert?

Im Gebiet des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) gab es bei den Spielen einen Spielabbruch. Was war passiert?
In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin kam es amheutigen Spieltag zu einem Aufeinandertreffen, das in den Statistiken der Liga noch länger für Gesprächsstoff sorgen wird. Die Partie zwischen dem TSV Wustrau und dem Zernitzer SV 1951 startete zunächst unter den üblichen Voraussetzungen, doch die Dynamik auf dem Rasen offenbarte schnell ein Ungleichgewicht, das schließlich zur Einstellung des Spielbetriebs führte.
Die Zuschauer erlebten eine Anfangsphase, die an Deutlichkeit kaum zu überbieten war. Der TSV Wustrau demonstrierte von Beginn an seine spielerische Überlegenheit und erarbeitete sich binnen weniger Augenblicke eine komfortable Führung gegen die Gäste. Bereits in der 23. Spielminute zeigte die Anzeigetafel einen Stand von 4:0 zugunsten der Heimmannschaft.
Der gastgebende Verein informierte über die sozialen Medien über die Vorkommnisse des Nachmittags. Der TSV Wustrau schreibt dazu auf seiner Instagram-Seite: „Das heutige Spiel gegen den Zernitzer SV wurde in der 23. Spielminute bei einem Stand von 4:0 abgebrochen, da der Zernitzer SV keine spielfähige Mannschaft mehr stellen konnte. Wir bedanken uns bei insgesamt 194 Zuschauerinnen und Zuschauern.“ Vom Zernitzer SV kommen gegenüber FuPa diese Infos: "Wir waren nur zu 8,5 angereist und hatten ab Minute 25 keine spielfähige Mannschaft mehr aufgrund weiterer Verletzungen." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.
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