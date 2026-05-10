Einen Spielabbruch gibt es: Was ist passiert?

– Foto: Timo Babic

Im Gebiet des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) gab es bei den Spielen einen Spielabbruch. Was war passiert?

Der sportliche Rahmen in der Kreisoberliga

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin kam es amheutigen Spieltag zu einem Aufeinandertreffen, das in den Statistiken der Liga noch länger für Gesprächsstoff sorgen wird. Die Partie zwischen dem TSV Wustrau und dem Zernitzer SV 1951 startete zunächst unter den üblichen Voraussetzungen, doch die Dynamik auf dem Rasen offenbarte schnell ein Ungleichgewicht, das schließlich zur Einstellung des Spielbetriebs führte.

Ein torreicher Auftakt und das frühe Ende

Die Zuschauer erlebten eine Anfangsphase, die an Deutlichkeit kaum zu überbieten war. Der TSV Wustrau demonstrierte von Beginn an seine spielerische Überlegenheit und erarbeitete sich binnen weniger Augenblicke eine komfortable Führung gegen die Gäste. Bereits in der 23. Spielminute zeigte die Anzeigetafel einen Stand von 4:0 zugunsten der Heimmannschaft.