Einen Spielabbruch gibt es: Was ist passiert?

– Foto: Timo Babic

Im Gebiet des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) gab es bei den Spielen am Wochenende einen Spielabbruch. Was war passiert?

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

1. Kreisklasse Staffel B Dahme/Fläming

Die Begegnung zwischen dem Zellendorfer SV II und dem SV Grün-Weiß Großbeeren II wurde abgebrochen. Der Zellendorfer SV teilt auf FuPa-Anfrage dies dazu mit: "Der Schiri hat aufgrund einer schweren Kopfverletzung eines gegnerischen Spielers in Spielminute 90+4 das Spiel bei einem Spielstand von 1:0 abgebrochen." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen nun ihre Stellungnahmen abgeben. Anschließend wird das Sportgericht eine Entscheidung treffen.

+++

So sieht die Tabelle der 1. Kreisklasse Staffel B Dahme/Fläming aus:

1. SV Fichte Baruth 11 10-1-0 47:9 31

2. Petkuser SV 1924 10 7-1-2 45:15 22

3. SV Grün-Weiß Großbeeren II 10 7-1-2 26:14 22

4. SG Blau-Weiß Altes Lager 12 5-3-4 41:39 18

5. SV Siethen 1977 II 9 5-1-3 25:28 16

6. Ludwigsfelder FC III 12 3-5-4 35:28 14

7. SpG Sperenberg/Mellensee/Wünsdorf II 11 4-1-6 33:35 13

8. Zellendorfer SV II 10 3-3-4 25:17 12

9. SpG Glienick/Zossen 11 4-4-3 41:20 10

10. Ruhlsdorfer BC 1923 II 7 2-2-3 14:18 8

11. SV Teupitz/Groß Köris II 10 2-2-6 20:32 8

12. SG Aufbau Halbe II 10 2-1-7 17:56 7

13. SG 1910 Woltersdorf II 11 0-1-10 14:72 1

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________





