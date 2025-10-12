Einen Spielabbruch gibt es: Was ist passiert?

Im Gebiet des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) gab es bei den Spielen einen Spielabbruch. Was war passiert?

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Kreispokal Oberhavel/Barnim

Die Begegnung zwischen der TSG Fortuna 21 Grüneberg II und dem 1. FC Barnim wurde abgebrochen. Die TSG Fortuna 21 Grüneberg teilt auf FuPa-Anfrage dies mit: "Zum Ende der Halbzeitpause fiel das Flutlicht aus. Es wurden mehrere Möglichkeiten geprüft, aber wir haben die Anlage nicht mehr starten können. Daher wurde das Spiel dann aufgrund höherer Gewalt abgebrochen." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen nun ihre Stellungnahmen abgeben. Anschließend wird das Sportgericht eine Entscheidung treffen.

