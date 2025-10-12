 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Timo Babic

Einen Spielabbruch gibt es: Was ist passiert?

Das Sportgericht wird wahrscheinlich die Entscheidung treffen.

Verlinkte Inhalte

LK Süd Brandenburg
LL Süd Brandenburg
LK West Brandenburg
LK Ost Brandenburg
Brandenburgliga

Im Gebiet des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) gab es bei den Spielen einen Spielabbruch. Was war passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Kreispokal Oberhavel/Barnim

Die Begegnung zwischen der TSG Fortuna 21 Grüneberg II und dem 1. FC Barnim wurde abgebrochen. Die TSG Fortuna 21 Grüneberg teilt auf FuPa-Anfrage dies mit: "Zum Ende der Halbzeitpause fiel das Flutlicht aus. Es wurden mehrere Möglichkeiten geprüft, aber wir haben die Anlage nicht mehr starten können. Daher wurde das Spiel dann aufgrund höherer Gewalt abgebrochen." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen nun ihre Stellungnahmen abgeben. Anschließend wird das Sportgericht eine Entscheidung treffen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________



Aufrufe: 012.10.2025, 14:00 Uhr
redAutor