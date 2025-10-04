Einen Spielabbruch gibt es: Was ist passiert?

Im Gebiet des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) gab es bei den Punktspielen am gestrigen Freitag einen Spielabbruch. Was war passiert?

Kreisliga West Prignitz/Ruppin

Die Begegnung zwischen dem Putlitzer SV und dem KSV Prignitz wurde abgebrochen. Der KSV Prignitz gibt gegenüber FuPa diese Infos: "Leider musste das Spiel in der 10. Minute abgebrochen werden, da sich ein Spieler aus Putlitz in einem Zweikampf der fair war (keine Karte, kein Freistoß) mit dem Kopf zu Boden fiel. Daher nahm der RTW ihn auch nicht mit und der Hubschrauber kam, um ihn auszufliegen. Nach Rücksprache mit dem Schiedsrichter und dem Staffelleiter und dem Wunsch der Putlitzer stimmten wir natürlich zu, da alle sehr mitgenommen waren von der Situation. Der Spielstand zu diesem Zeitpunkt war 0:0. Wahrscheinlich wird das Spiel neu angesetzt, jedenfalls haben sich die Vereine darauf geeinigt." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen nun ihre Stellungnahmen abgeben. Anschließend wird das Sportgericht eine Entscheidung treffen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________





