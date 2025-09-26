Einen Spielabbruch gibt es in der Landesliga

Der 9. Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern begann mit einer besonderen Episode. Das Duell zwischen dem SV Kressbronn und der SSG Ulm 99 wurde am heutigen Freitagabend nach einer Gewitterunterbrechung abgebrochen. Bis dahin hatten die Gastgeber bereits eine komfortable Führung herausgespielt und die rund 150 Zuschauer erlebten ein intensives, aber am Ende unvollendetes Fußballspiel.

Der SV Kressbronn startete furios in die Begegnung und ging früh in Führung. Bereits in der 13. Minute brachte Patrick Hübler die Gastgeber in Front. Kurz vor der Pause erhöhte Tim Siegel in der 40. Minute auf 2:0, ehe Liam Gierer in der 54. Minute das 3:0 folgen ließ. Doch mitten in der zweiten Halbzeit nahm das Spiel eine unerwartete Wendung. In der 61. Minute musste die Partie aufgrund eines Gewitters unterbrochen werden. Nach längerer Unterbrechung wurde das Spiel dann abgebrochen.

---



Türkspor Neu-Ulm spielt bislang eine nahezu makellose Saison. Mit 20:4 Toren und 15 Punkten aus sechs Partien gehören die Neu-Ulmer zu den offensivstärksten Teams der Liga. Gegner FV Bad Schussenried steht mit lediglich vier Zählern auf einem Abstiegsplatz und kassierte bereits 19 Gegentore. Mit einem Heimsieg möchte Türkspor die Bilanz weiter ausbauen.

---



Tabellenführer FV Olympia Laupheim will mit einem Sieg gegen den TSV Riedlingen seine Position an der Spitze behaupten. Die Gastgeber haben bislang nur vier Gegentore hinnehmen müssen und stellen damit eine der stabilsten Defensive der Liga. Riedlingen konnte zuletzt gegen Reinstetten knapp gewinnen, hat aber mit acht Punkten nur knapp Abstand zu den Abstiegsrängen. Ein Punktgewinn in Laupheim wäre bereits ein Achtungserfolg.

---

Morgen, 18:30 Uhr SV Reinstetten Reinstetten FC Wangen Wangen 18:30



Reinstetten wartet noch etwas auf Konstanz und rangiert mit zehn Punkten im Mittelfeld. Gegen den FC Wangen, der mit 22 Saisontoren die beste Offensive stellt, steht den Gastgebern eine harte Aufgabe bevor. Wangen will nach der deutlichen Niederlage gegen Türkspor Wiedergutmachung betreiben. Ein Sieg könnte die Allgäuer wieder in die Spitzengruppe katapultieren.

---



Srbija Ulm hat mit drei Siegen und einem Remis in dieser Saison gezeigt, dass man durchaus mithalten kann, dennoch ist das Derby gegen den starken Aufsteiger TSV Neu-Ulm eine Herausforderung. Die Gäste aus Neu-Ulm haben bereits 23 Tore erzielt und sind in der Offensive brandgefährlich. Mit 13 Punkten stehen sie auf Platz sechs. Srbija Ulm hingegen will mit einem Heimsieg aufschließen.

---



Im Duell zweier Kellerkinder stehen beide Teams unter Druck. Biberach hat bislang erst einmal gewonnen und steckt mit sechs Punkten auf Platz 14 fest. Buch konnte zuletzt gegen Blaubeuren einen Zähler mitnehmen, bleibt mit sieben Punkten aber ebenfalls im Abstiegskampf. Beide Mannschaften brauchen dringend ein Erfolgserlebnis.

---



Blaubeuren konnte zuletzt gegen Buch einen Punkt erkämpfen, steht aber mit acht Zählern nur auf Platz 12. Mietingen hingegen hat zuletzt zwei Siege in Folge eingefahren und mit 15 Punkten bereits Anschluss an die Spitzengruppe gefunden. Vor allem der Doppelschlag von Philipp Auer gegen Kressbronn am vergangenen Wochenende gibt Selbstvertrauen. Ein Auswärtssieg würde die Gäste endgültig oben festsetzen.

---