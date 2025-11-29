Einen Spielabbruch gibt es heute: Was ist passiert?

Im Gebiet des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) gab es bei den heutigen Spielen einen Spielabbruch. Was war passiert?

Landesklasse Süd

Das Spiel zwischen dem VfB Herzberg und der SG Burg wurde abgebrochen. Auf FuPa-Anfrage teilt der VfB Herzberg mit: "Burg ist mit 8 Spielern angereist. Das Spiel wurde in der 21. Minute, nach dem 4:0 abgebrochen, da Burg dort den zweiten verletzten Spieler hatte." Von der SG Burg kommen gegenüber FuPa diese Infos: "Es war ca. 25. Spielminute, wir sind mit 8 Spielern angetreten, hatten dann 2 Verletzungen und 0:4-Wertung am Ende." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen nun ihre Stellungnahmen abgeben. Anschließend wird das Sportgericht eine Entscheidung treffen.

So sieht die Tabelle der Landesklasse Süd aus:

1. TSV 1878 Schlieben 14 11-3-0 35:13 36

2. SG Sielow (Auf) 14 11-1-2 57:18 34

3. SG Groß Gaglow 15 9-4-2 39:11 31

4. Kolkwitzer SV 1896 14 9-3-2 29:16 30

5. VfB Herzberg 68 13 7-5-1 29:16 26

6. SG Eintracht Peitz (Ab) 14 7-1-6 32:24 22

7. Spremberger SV 1862 14 5-4-5 23:23 19

8. SV Motor Saspow 13 6-3-4 26:22 17

9. SV Großräschen 13 5-1-7 25:25 16

10. FSV Rot-Weiß Luckau (Auf) 14 5-1-8 24:34 16

11. SV Lausitz Forst 12 4-2-6 22:27 14

12. SC Spremberg 1896 14 3-1-10 20:39 10

13. SG Friedersdorf 13 2-3-8 16:33 9

14. SV Germania Peickwitz 12 2-1-9 20:37 7

15. FC Bad Liebenwerda 13 1-3-9 17:43 6

16. SG Burg 14 3-0-11 21:54 5

