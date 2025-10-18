Einen Spielabbruch gibt es heute: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

A-Junioren, Qualistaffel 2 Enz-Murr

Die Begegnung zwischen der DJK Ludwigsburg und dem FC Mezopotamya Bietigheim wurde abgebrochen. Der DJK Ludwigsburg hat diese Stellungnahme auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht: "Am 18.10.2025 spielte unsere A-Jugend gegen den FC Mezopotamya Bietigheim. Das Spiel wurde abgebrochen, da Spieler der gegnerischen Mannschaft den Schiedsrichter massiv verbal und physisch angriffen. Auch wenn uns für diesen Vorfall keine Verantwortung trifft, werden wir das Geschehene intern aufarbeiten. Für die Zukunft ist es wichtig, aus solchen Situationen zu lernen, um angemessen mit ihnen umzugehen und sie vor allem zu verhindern. Wir als DjK Ludwigsburg verurteilen ein solches Verhalten auf das Schärfste und wünschen uns eine lückenlose und faire Aufarbeitung des Falles durch die zuständigen Instanzen. Gewalt hat auf und neben dem Sportplatz nichts zu suchen. Dies gilt insbesondere für Angriffe auf Schiedsrichter, die ihr Bestes geben und den besonderen Schutz beider Seiten verdienen und benötigen." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

