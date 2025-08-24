Einen Spielabbruch gibt es heute: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga B3 Rems/Murr/Hall

Die Partie zwischen dem TV Oeffingen II und dem TSV Rudersberg II wurde abgebrochen. Auf FuPa-Anfrage teilt der TV Oeffingen das Folgende mit: "Nach ca. 40 Minuten ist ein Spieler von Rudersberg kollabiert und musste reanimiert werden. Ein Krankenwagen war da. Spielstand war 1:0." Vom TSV Rudersberg kommen diese Infos: "Beim Stand von 1:0 in der 35. Minute in etwa gab es einen medizinischen Notfall." Mit Sicherheit werden die beiden Vereine und der Schiedsrichter ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

So sieht die Tabelle in der Kreisliga B3 Rems/Murr/Hall aus:

1. SG Schorndorf II 1 1-0-0 6:2 3

2. Spvgg Rommelshausen II 1 1-0-0 3:0 3

3. TSV Nellmersbach II 1 1-0-0 6:4 3

4. TSV Schwaikheim III 1 1-0-0 3:1 3

5. SV Kaisersbach II 1 0-1-0 2:2 1

6. 1. FC Hohenacker II 1 0-1-0 2:2 1

7. SV Allmersbach III 0 0-0-0 0:0 0

8. TV Oeffingen II 0 0-0-0 0:0 0

9. TSV Rudersberg II 0 0-0-0 0:0 0

10. SG Weinstadt II 0 0-0-0 0:0 0

11. TSV Schmiden II 1 0-0-1 4:6 0

12. SC Urbach II 1 0-0-1 1:3 0

13. TSV Oberbrüden II 1 0-0-1 0:3 0

14. VfL Waiblingen 1 0-0-1 2:6 0

