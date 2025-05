Einen Spielabbruch gibt es heute: "Mehrere unglückliche Ereignisse"

Im Verlauf der ersten Halbzeit kam es zu mehreren unglücklichen Ereignissen: Toni Bresemann verletzte sich in einem Zweikampf, was zu einem Elfmeter führte, und Sebastian Probst wurde bei einem Tritt mit gestrecktem Bein durch den Gegner so schwer am Spann getroffen, dass er die zweite Halbzeit nicht mehr bestreiten konnte. Zusätzlich litt ein weiterer Spieler aus der zweiten Mannschaft in der Halbzeitpause an Asthma, was die ohnehin angespannte Personalsituation weiter verschärfte.

Aufgrund dieser Umstände sah sich der Schiedsrichter gezwungen, das Spiel abzubrechen, da wir nicht auf die geforderte Mindestanzahl der Spieler gekommen sind. Wir bedauern den Abbruch sehr, bedanken uns bei allen Beteiligten für das Verständnis und hoffen auf eine faire und sportliche Lösung in zukünftigen Begegnungen."

Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen nun ihre Stellungnahmen abgeben. Anschließend wird das Sportgericht eine Entscheidung treffen.

