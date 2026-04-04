Einen Spielabbruch gibt es: Das ist passiert

– Foto: Timo Babic

Ein Spiel in der Kreisliga B1 Ostwürttemberg wurde am heutigen Samstag von einem schwerwiegenden medizinischen Zwischenfall überschattet. Die Begegnung zwischen dem TV Weiler in den Bergen und dem SV Pfahlbronn musste vorzeitig beendet werden.

Frühe Weichenstellung durch den SV Pfahlbronn

Das Spiel in der Kreisliga B1 Ostwürttemberg begann für die Gäste vom SV Pfahlbronn zunächst nach Plan. Bereits in der Anfangsphase gelang es der Gastmannschaft, die Defensive des TV Weiler in den Bergen unter Druck zu setzen. Simon Klose markierte bereits in der 2. Spielminute den Führungstreffer zum 0:1. Nur wenig später, in der 11. Minute, baute Gereon Böllmann den Vorsprung auf 0:2 aus. Als Simon Klose in der 25. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages auf 0:3 erhöhte, deutete alles auf einen deutlichen Auswärtssieg der Pfahlbronner hin. Zu diesem Zeitpunkt war nicht abzusehen, dass die Partie kurz darauf ein jähes Ende finden würde.