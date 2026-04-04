Einen Spielabbruch gibt es: Das ist passiert

Im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands (WFV) gab es bei den Punktspielen einen Spielabbruch. Was war passiert?
Ein Spiel in der Kreisliga B1 Ostwürttemberg wurde am heutigen Samstag von einem schwerwiegenden medizinischen Zwischenfall überschattet. Die Begegnung zwischen dem TV Weiler in den Bergen und dem SV Pfahlbronn musste vorzeitig beendet werden.
Das Spiel in der Kreisliga B1 Ostwürttemberg begann für die Gäste vom SV Pfahlbronn zunächst nach Plan. Bereits in der Anfangsphase gelang es der Gastmannschaft, die Defensive des TV Weiler in den Bergen unter Druck zu setzen. Simon Klose markierte bereits in der 2. Spielminute den Führungstreffer zum 0:1. Nur wenig später, in der 11. Minute, baute Gereon Böllmann den Vorsprung auf 0:2 aus. Als Simon Klose in der 25. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages auf 0:3 erhöhte, deutete alles auf einen deutlichen Auswärtssieg der Pfahlbronner hin. Zu diesem Zeitpunkt war nicht abzusehen, dass die Partie kurz darauf ein jähes Ende finden würde.
Der TV Weiler in den Bergen gab gegenüber FuPa eine umfassende Stellungnahme zu den Ereignissen ab. Der Verein führte dabei aus: "Nach ca. 32 Minuten beim Spielstand von 0:3 hat sich ein Spieler vom TVW beim Schlagen eines langen Balles ohne Gegnereinwirkung eine Knieverletzung zugezogen. Da zwei Rettungsassistenten zufällig vor Ort waren und die Erstversorgung durchführen war das Spiel erst unterbrochen und da der Spieler bis zum Entreffen der Rettungsmittel nicht bewegt werden sollte, dann das Spiel abgebrochen."
Auch der SV Pfahlbronn äußerte sich gegenüber FuPa zu dem Vorfall. Der SV Pfahlbronn teilte mit: "Das Spiel wurde nach einem Stand von 0:3 für die Gäste aus Pfahlbronn, aufgrund einer schweren Verletzung des gegnerischen Kapitäns, auf Wunsch des TV Weiler abgebrochen."
Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.