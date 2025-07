Am Wochenende stand Elias Gorges erstmals für den 1. SC 1911 Heiligenstadt auf dem Feld. – Foto: © 1. SC 1911 Heiligenstad

Einen Schritt den Onkeln voraus Elias Gorges reiht sich in die Verwandschaftsreihe beim 1. SC 1911 Heiligenstadt ein. Doch im Vergleich zu den Onkeln Guido & André hat der 24-Jährige einen Vorteil.

Der Defensivspieler wechselt aus Nordhausen in Richtung Eichsfeld. Für ihn ist es eine Rückkehr in seine Heimatregion mit einer reizvollen sportlichen Perspektive.

47 Oberliga-Spiele hat Elias Gorges bereits aus seiner Zeit beim FSV Wacker 90 Nordhausen in seiner FuPa-Vita stehen. Ab sofort kommen weitere Einsätze in der fünfthöchsten Spielklasse für den 1. SC 1911 Heiligenstadt hinzu. Bestens bekannt ist der Familienname „Gorges“ bereits bei den Eichsfeldern. Denn bereits die beiden Onkel von Elias - Guido und André – sind schon im Gesundbrunnen aufgelaufen. Allerdings wird Elias im Vergleich zur Verwandtschaft in der Oberliga auflaufen, was den beiden Onkeln nicht vergönnt war. Der Defensivspieler stammt aus Lengenfeld unterm Stein und somit aus der Region. „Wir waren mit Elias seit 2021 ständig im Austausch“, so SC-Sportvorstand Marc Werner. „Jetzt hat es endlich geklappt – Geduld zahlt sich eben manchmal aus.“ Im FuPa-Interview spricht der 24-Jährige über den Wechsel, die Ziele und das Ankommen im Gesundbrunnenstadion.

FuPa Thüringen: Hi Elias, wie kam es zum Abschied aus Nordhausen & zum Wechsel nach Heiligenstadt. Was gab den Ausschlag für die Luftveränderung?

Elias Gorges: Nach mehreren Jahren in Nordhausen war es nun an der Zeit Abschied zu nehmen. Die Entscheidung für den Wechsel ist mir nicht leichtgefallen. Es kam hier in Nordhausen dann mehrere Sachen zusammen. Letztlich habe ich mich dazu entschieden den Verein aus sportlicher Sicht zu verlassen. Auch wenn die letzte Zeit nicht einfach war, bin ich sehr dankbar für die Jahre bei Wacker und die Erfahrungen, die ich dort sammeln durfte.

Mit Heiligenstadt stand ich bereits seit 2021 in regelmäßigen Kontakt, vor allem mit Marc Werner. Die Gespräche waren stets sehr positiv, und sportlich hat es mich besonders die Möglichkeit gereizt, wieder Oberliga spielen zu können. Ausschlaggebend waren also sowohl die sportliche Perspektive als auch die Chance, in meiner Heimat wieder Fußballspielen zu können.