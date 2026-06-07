"Einen Rathausbalkon haben wir zwar nicht ..." FuPa stellt Meister vor: Der TSGV Waldstetten II bejubelt die Meisterschaft in der Kreisliga B1 Ostwürttemberg und steigt in die Kreisliga A auf. von tsgv · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSGV Waldstetten

In der Fußball-Kreisliga B hat sich die U23 des TSGV Waldstetten am letzten Spieltag dank eines 8:1 (3:0)-Siegs beim TV Lindach die Meisterschaft gesichert und damit den ärgsten Verfolger, den SV Frickenhofen, auf den zweiten Platz verwiesen.

Der Jubel kannte keine Grenzen, die Feierlichkeiten begannen eigentlich schon während der zweiten Halbzeit, da das Ergebnis doch recht deutlich, der Sieg frühzeitig sicher war. 18 Siege in 22 Partien, lediglich vier Niederlagen und ein Torverhältnis von 103:17 führten zu 54 Punkten und damit zur Meisterschaft in der Gruppe 1 der B-Liga. Die Waldstetter lieferten sich die gesamte Saison über einen harten Zweikampf mit dem SV Frickenhofen und noch vor zwei Wochen, als man beim SVF mit 1:3 unterlag, sah es so aus, als müsste die Waldstetter U23 in die Relegation. Dann aber schlug der TV Straßdorf Frickenhofen unerwartet und der TSGV konnte sich dadurch auf den ersten Platz zurückkämpfen. Der Kühlschrank war in Straßdorf danach prall gefüllt, die Waldstetter bedankten sich natürlich ordentlich. Nur viermal standen die Waldstetter in dieser Saison nicht auf dem ersten Platz, was auch Staffelleiter Dietmar Fahrian in seiner Rede nach Spielschluss noch einmal hervorhob, er übergab den traditionellen Meisterwimpel.

„Ich hatte noch meine Bedenken, als ich mir die Partie in Frickenhofen angeschaut habe. Das war ein geiles Spiel, keine Frage. Da hat die bessere Mannschaft die Tore einfach nicht gemacht“, erinnerte auch Fahrian noch einmal an das Topspiel. Er lobte nicht nur die Mannschaft, sondern hob auch das Engagement des Trainers hervor. Mükayil Dalbudak macht bekanntlich mit seiner Lebensgefährtin eine Weltreise und verlässt Waldstetten. Nicht vergessen wollte Fahrian die Arbeit rund um die Mannschaft herum, die die beiden Sportlichen Leiter, Ralph Jost und Maximilian Rembold, mit Bravour geleistet haben. „Ich bin jetzt gerade wunschlos glücklich. Ich gönne es den Jungs, die es sich echt verdient haben. Wir haben das ganze Jahr über hart gearbeitet. Mir fehlen fast die Worte“, sagte Dalbudak nach dem Schlusspfiff und einigen Bierduschen, die er über sich ergehen lassen musste. Und auch Bürgermeister Michael Rembold ist ein echter Fan der U23, war auch schon beim Topspiel in Frickenhofen mit dabei.