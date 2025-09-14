Einen Punkt verdient mitgenommen

Am gestrigen Samstag Nachmittag gastierte unsere Erste Mannschaft am 5. Spieltag der Kreisoberliga beim FSV Martinroda. Die 83iger erwischten dabei einen Blitzstart. Denn nach nicht mal Einer Minute lag die Kirsche schon im Tor des Gastgebers, J.Spindler mit dem Pass in die Mitte wo T.Oschmann früher am Ball war als Keeper Brietz diesen umkurvte und die Pille überlegt ins linke Eck zur frühen Führung ein schoss (1.). Fortan hatte unsere Truppe die spielerische Ober Hand ohne dabei aber sich größere Möglichkeiten heraus zu spielen, immer wieder hakte es am finalen Pass. Der Gastgeber wurde immer wieder durch Kampf und Willen von unserer Kiste weg gehalten. Doch in der 39.Minute pennte die Hintermannschaft im Kollektiv. Ein schnell ausgeführter Freistoß in den Lauf von R.Schleicher, dieser ist Frei durch und ließ 83ig Keeper Vater keine Abwehr Chance 1:1. Dies bedeutete auch den etwas schmeichelhaften Pausen Stand für den Gastgeber.

Halbzeit Zwei begann wieder schwungvoll, doch diesmal hatten die Martinrodaer zu erst die Fette Chance zum Ausgleich doch Wolf scheiterte an Vater der per Fußabwehr abwehrte(52.).Wie das manchmal so ist im Gegenzug schlugen die 83iger wieder zu und das erfolgreich. Nach einem Super Angriff legte im letzten Drittel T.Oschmann für D Schröter auf, dieser versenkte die Murmel ins verwaiste Tor zum 1:2 (53.). Sechs Minuten später hatte der FSV die XXL Chance um wieder auszugleichen, F. Schleicher scheiterte aus 5m freistehend am ÜBERRAGEND haltenden Ch.Vater, dieser wehrte die Kirsche im Stile eines Handball Keepers noch Sensationell ab (59.). Doch eine Minute später konnte auch Vater nichts mehr machen als Wolf aus dem Gewühl zum 2:2 ausgleichen konnte (60.). Das Spiel wogte fortan hin und her und wieder waren es die 83iger die erneut in Führung gingen. Als Kapitän S.Köhne ein Super Steckpass auf J Spindler gelang, dieser überlief noch den Keeper und versenkte das Spielgerät im Anschluß souverän in der rechten Ecke zum 2:3 (72.). Doch keine Drei Minuten später der erneute Ausgleich für die Martinrodaer, sie verwandelten in Person von Morgenroth einen berechtigten Fouelfmeter zum 3:3 Endstand (75.). Die Schwarzaer hatten noch eins zwei Gute Aktionen nach Vorne, doch der letzte Pass kam beide Male nicht an.

Fazit : Am Ende hätte unsere Mannschaft mit nen bissl Glück auch alle 3 Punkte entführen können. Kampf und Laufbereitschaft waren Top 👏🏻✊🏼. Denn man spielte ja auf Kunstrasen, was zu dieser Jahreszeit Eher ungewöhnlich ist. Was man noch erwähnen sollte, es fehlten dem Team insgesamt 8 Leistungsträger. Am Ende entführte man Einen Verdienten Punkt aus Martinroda.