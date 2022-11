EINEN PUNKT IN BONLANDEN!

Der FC Blaubeuren ging durch ein sehr bitteres erstes Gegentor in Rückstand und war zum handeln gezwungen.

Einen Punkt in Bonlanden.

Ivan Dujmovic war es, der mit einem erstklassigen Freistoß den Ausgleich erzielte. Danach schenkten sich beide Mannschaften nichts, zwei Eigentore am Schluss von beiden Seiten führten zum 2:2

Dogan Agvaz der sein zweites Spiel als Interimstrainer bestritt, konnte gestern leider nur ein Unentschieden mit nach Blaubeuren nehmen.

Das Spiel am kommenden Samstag, dass letzte der ersten Saisonhälfte, gegen den TSV Bad Boll in Blaubeuren, muss also mit drei Punkten entschieden werden!

Der FC Blaubeuren will sich mit dem 9. Platz nicht zufrieden geben.

Sehr erfreulich, für den FC Blaubeuren konnte Dario Tomic gestern nach einer langen Verletzungsphase wieder für 10 Minuten Spielerfahrung sammeln. Dario hatte seit dem Spiel gegen den FC Burlafingen noch in der Bezirksliga am 12.05. diesen Jahres sich eine Verletzung zugezogen.

Der FC Blaubeuren freut sich,das Dario die Mannschaft wieder unterstützen kann.