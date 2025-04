Einen Punkt gewonnen, zwei Punkte verloren

Die ASV-Kicker gingen engagiert und mit breiter Brust ins Spiel, verwerteten ihre zweite Torchance zur bis dahin verdienten 0:1-Führung (auf Steckpass von Thomas Hofmann netzte Julian Schäffner mit seinem elften Saisontor frei vor dem Torhüter ein, 18.), verzeichneten aber danach bis zur Halbzeitpause keine weitere klare Einschussgelegenheit. Vor der Führung tauchte Paul Gropp frei halblinks im Hedersdorfer Sechzehner auf, aber der Heim-Keeper Hans Carstensen wehrte den Schuss ab (11.). Im Vergleich zum Personal-Modell seit der Winterpause (Sechser Thomas Hofmann und Zehner Julian Schäffner) spielte Hofmann dieses Mal Zehner und Julian Schäffner, wie vor der Winterpause, auf einer offensiven Außenbahn im Mittelfeld. Spielertrainer Daniel Maier agierte als mitspielender Mittelstürmer. Die Gastgeber kamen nach rund 20 Minuten besser ins Match und nach einem Angriff über die rechte Seite mit einem anschließenden Torschuss musste ASV-IV und Kapitän Max Zerreis in höchster Not kurz vor der eigenen Torlinie den Ball klären (26.).

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, die Gastgeber belohnten sich per berechtigten Foulelfmeter (das Vergehen war im linken Eck des Sechzehners, ohne Probleme verwandelt von Simon Sperber, 60.) für ihre Leistungssteigerung mit dem Ausgleich und hätten durchaus den Siegtreffer erzielen können. Linksaußen Luca Pieger zielte frei halblinks in der Box flach Richtung langes Eck (ASV-Torhüter Stefan Sattler streckte sich und wehrte den Ball klasse ab, 54.), der eingewechselte Routinier Kevin Rubner schoss aus 19 Metern knapp rechts vorbei (65.) und eine Granate von Pieger (halblinks im Strafraum, 81.) parierte Sattler aufmerksam. Auf der anderen Seite wäre den Oberpfälzern als Auswärtsmannschaft auch fast der Lucky Punch gelungen, aber ein verschossener Foulelfmeter und ein Lattentreffer von Co-Spielertrainer Markus Schäffner (nicht scharf genug, nach klaren Foul an Julian Schäffner halblinks in der Box/68., aus 23 Metern halbrechter Position/90.+1) sowie weitere Chancen (Kopfball Daniel Maier/47., 15-Meter-Schuss Thomas Hofmann mit Parade des Torhüters/52., Julian Schäffner halblinks in der Box mit Keeper-Abwehr zum Eckball/74.) führten zu keinem Treffer, so dass nach 94 Minuten ein leistungsrechtes Remis zu Buche steht – womit beide Teams nur teilweise leben können. Der ASV versuchte mit fünf Auswechslungen (davor zwei in der Halbzeitpause) quasi frischen Wind in die Aktionen zu bringen, was nur teilweise funktionierte. Ende April werden die drei in Hedersdorf noch fehlenden ASV-Stammkräfte einsatzbereit zurückerwartet. In der 2024-Tabelle war Michelfeld Zweiter und Hedersdorf Elfter – seit März hat sich das Niveau und die Form beider Teams angeglichen (der ASV ist im 2025-Ranking Elfter mit nur vier Punkten aus fünf Spielen, der FC sammelte als Zehnter im gleichen Zeitraum ebenfalls vier Zähler).