Einen Punkt geholt, zwei weitere verschenkt B-Juniorinnen-Bundesliga: Überlegene Isselerinnen müssen sich mit einem 0:0 in Andernach begnügen.

Im Duell bei der SG 99 Andernach sind die B-Juniorinnen des TuS Issel erstmals in dieser Saison ohne Gegentor geblieben. Die Freude über eine starke Defensivleistung war bei dem B-Juniorinnen-Bundesligisten hinterher jedoch zumindest leicht getrübt. Denn unterm Strich wäre für Issel bei den Bäckermädchen am Rhein mehr drin gewesen als das torlose Remis. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit musste Issels Torfrau Joy Jung im zweiten Durchgang nicht ein einziges Mal eingreifen. Auf der anderen Seite hatten die Gäste alleine in den Schlussminuten mehrfach die Chance, den Siegtreffer zu markieren. So köpften Nele Hartstein und Anna Barbosa jeweils nach Eckbällen aus kurzer Distanz knapp neben das Tor.