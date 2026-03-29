Einen Punkt erkämpft - Platten mit Achtungserfolg in Landscheid

Die erste "Chance" im Spiel hatte Platten. Rozhko zog nach 4 Minuten einfach mal ab, der Ball hoppelte aber am langen Pfosten vorbei ins Toraus. Beide Mannschaften hatten im Laufe der Partie doch arge Probleme auf dem holprigen Rasen ein ordentliches Passspiel zu zeigen. So versprangen die Bälle oft und es gab eine Masse an Einwürfen. Darüber hinaus muss man sagen, dass Platen hier konzentriert und diszipliniert agierte. Näherte sich dem eigenen Kasten Gefahr war man stets hellwach und bügelte die Situation aus bevor große Gefahr entstehen konnte. Eine Ausnahme davon die 31. Minute. Abgefälschter Kopfball, Klein macht sich aber lang und fischt den Ball. Torlos ging es in die Pause.

Die zweite Hälfte sollte dann mehr Chancen und auch Tore bieten. Es begann mit einer Gelegenheit für die Gastgeber in der 55. Minute. Abschluss vom Binsfeld aus 12 Metern, Klein reagiert erneut stark. Die nächste Möglichkeit für Platten in der 69. Minute. Güth hatte die Schusschance aus 20 Metern, aber der Ball geht einen Meter am Tor vorbei. doch der TuS wurde jetzt besser. 72. Minute, Rozhko nagelt den Ball aus 23 Metern an die Latte, der Nachschuss von Güth wird zur Ecke abgefälscht. Die bislang beste Chance des Spiels. Und Rozhko sollte es schon bald besser machen. 77. Minute, Freistoß aus 28 Metern, Rozhko zieht erneut ab und der Ball senkt sich über Quijada ins Netz. Das war natürlich ein Ding, dass hier der Außenseiter in Führung ging. Binsfeld raffte sich nochmal auf. Freistoß Arbeck, aber festgehalten von Klein. Dann die 84. Minute, Foulspiel im Strafraum und Elfmeter für die Gastgeber. Arbeck lässt sich die Chance nicht nehmen und verwandelt halbhoch in die rechte Ecke. Es folgte eine Rudelbildung, die der Schiedsrichter mit dem Stop-Konzept beruhigte. Danach steckten beide Mannschaften ihren Elan wieder ins Spiel, denn es entwickelte sich in der Schlussphase ein Schlagabtausch. Nach 89 Minuten, Görgen kann abschließen, ist hier aber zu unegoistisch und will den Ball querlegen. Chance vertan. Auf der anderen Seite klärt Platten einen Eckball auf der Linie. Und auch Binsfeld blockt nochmal einen Abschluss des TuS. Am Ende bleibt es bei einem sicherlich gerechten Unentschieden.

Platten zeigte mal wieder, dass die Mannschaft wie eine Wundertüte ist und bietet einem Top-Team der Liga einen offenen Kampf bis zum Ende. Nach der Osterpause gastiert die SG Heckenland auf Elsenborn.