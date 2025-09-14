Einen Punkt aus dem Saarland entführt

Die Hausherren erwischten zwar den besseren Start, konnten aber aus Chancen von Miguel Concalves (6. & 7.) und Nicolas Jörg (10. & 18.) keinen zählbaren Ertrag erzielen. In der 19. Minute zischte ein erster Schlenzer vom Steinbacher Serkan Firat um Zentimeter am langen Eck vorbei. Nachdem Markus Mendler einen weiteren Abschluss der Homburger neben das Tor platzierte (21.), war es Jonas Singer, der das 0:1 im Anschluss an eine tolle Kombination über Pronichev, Kircher und Käuper erzielte (25.). Die Hausherren zeigten sich vom Rückstand jedoch wenig beeindruckt. In der 39. Minute zielte Miguel Goncalves aus rund 20 Metern deutlich über das Gehäuse. Jesper Heim parierte zudem einen Fernschuss von Nicolas Jörg (43.). 120 Sekunden später vergab Jonas Singer die riesige Chance auf das 0:2. Das Tor war verwaist, nachdem der Keeper mit Michael Guthörl zusammengeprallt war. Doch Singer lupfte über den Querbalken.

Die zweite Halbzeit

In der 53. Minute kam Torschütze Jonas Singer zu seiner nächsten Großchance. Diesmal war er bei einer Flanke perfekt in den Strafraum gestartet, schob den Ball jedoch freistehend am Pfosten vorbei. Tim Steinmetz vergab den Ausgleich in der 59. Minute. Keine 60 Sekunden später entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Homburg. Markus Mendler trat an und verwandelte präzise zum 1:1. Jesper Heim hatte die Ecke zwar geahnt, war jedoch trotzdem machtlos. Nur eine weitere Minute später geschah der nächste Aufreger: Serkan Firat sah Gelb-Rot, sodass der TSV Steinbach Haiger von der 62. bis in die siebte Minute der Nachspielzeit, in Unterzahl spielen musste. In der 84. Minute war Zittern für die Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis angesagt, denn eine Flanke von Nicolas Jörg klatschte überraschend auf die Latte. Jesper Heim parierte 180 Sekunden später noch einen Schuss von Manuel Kober, der in Richtung Torwinkel flog. In der ausgiebigen Nachspielzeit kamen die dezimierten Gäste zu zwei Chancen von Gwang-in Lee, sowie einem Freistoß von Ole Käuper, der allerdings knapp am Tor vorbei flog. Somit nahmen zehn Steinbacher noch einen Punkt aus dem Saarland mit nach Hessen.