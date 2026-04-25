„Einen klaren Sieger gab es im Kreisoberliga-Derby

Von Beginn an präsentierte sich Schipkau als die spielbestimmende Mannschaft und ließ keinen Zweifel daran, wer an diesem Tag den Ton angibt. Trotz personeller Ausfälle auf beiden Seiten übernahm Schipkau früh die Kontrolle über das Spielgeschehen.

Mit sicherem Passspiel, hoher Einsatzbereitschaft und klaren Offensivaktionen setzten sie den Gegner immer wieder unter Druck. Über die gesamten 90 Minuten hinweg blieb Schipkau das dominierende Team und ließ defensiv kaum etwas zu. Am Ende stand ein verdienter Erfolg, der die Überlegenheit an diesem Tag deutlich widerspiegelte.“