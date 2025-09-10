„Einen guten Schritt vorangekommen“ – Grünwald bleibt erstmals ohne Gegentor

Zum ersten Mal in dieser Landesliga-Saison ist der TSV Grünwald ohne Gegentor: Mit 1:0 (0:0) gewannen die Grün-Weißen das Nachholspiel beim Kirchheimer SC. „Ich bin mit meiner Mannschaft sehr zufrieden“, lobte Chefcoach Sebastian Koch seine Truppe nach dem zweiten Auftritt in vier Tagen: „Spielerisch haben wir immer wieder Lösungen gefunden, taktisch unseren Matchplan diszipliniert umgesetzt und mental keine Sekunde nachgelassen. Defensiv standen wir 90 Minuten lang brutal stabil, haben wenig zugelassen. Am Ende zählt: Die Null steht.“

Die letzten drei Spiele gingen in die richtige Richtung, wir haben deutlich weniger zugelassen in der Restverteidigung und waren gleichzeitig spielbestimmend und dominant. Allerdings machen wir den Sack nicht zu. Nur deshalb hat der Gegner immer noch einen Fuß in der Tür.“

Sein Co-Trainer Florian de Prato spannte den Bogen noch etwas weiter, bezog die vorangegangenen 1:1-Unentschieden gegen Karlsfeld und Dornach mit ein: „Insgesamt sind wir in unserer Entwicklung einen guten Schritt vorangekommen.

Auch in Kirchheim bestimmten die Grün-Weißen von Anfang an das Geschehen, hatten vor der Pause laut de Prato „drei, vier Situationen, aus denen wir mehr hätten machen müssen.“ Nach dem Wechsel fiel dann bald das verdiente 1:0: Marcel Kosuch setzte sich auf der linken Seite durch, seine Hereingabe ließ der einlaufende Laris Stjepanovic passieren, sodass der aus dem Hintergrund kommende Daniel Leugner einschießen konnte (51.).

„Ein wunderschönes Tor“, so de Prato. Weitere hätten folgen können. Kosuch zielte einmal knapp vorbei, traf ein zweites Mal auch nicht, nachdem er Kirchheims Torwart Sebastian Kolbe schon umkurvt hatte. Ähnlich ging es Leander Bublitz, der außerdem einmal an Kolbe scheiterte. Leugner und Stjepanovic entschieden sich in guter Position für ein Abspiel statt selbst abzuziehen.

Mangelnde Chancenverwertung bleibt unbestraft

Das Manko mangelnder Effizienz konnten die Grün-Weißen also auch in diesem Spiel noch nicht ablegen, wie de Prato feststellte, denn: „Das waren alles hundertprozentige Chancen.“

Doch es reichte zum Sieg, auch weil Ersatzkeeper Tymofii Protsenko seine Sache im Verbund mit seinen aufmerksamen Vorderleuten „bravourös“ machte, wie de Prato betonte: „Das war noch das i-Tüpfelchen.“

Die Nummer eins, Lukas Brandl, hatte am Tag vor dem Spiel mit einem Autounfall nach dem Training für einen Schreckmoment bei den Grünwaldern gesorgt. Letztlich ging es glimpflich aus, Brandl wohnte der Partie als Zuschauer bei und wird am Freitag gegen den FC Unterföhring womöglich schon wieder zwischen den Pfosten stehen.

Mentalitäts-Ausrufzeichen in Grünwald

Nach Abpfiff durften sich die Trainer nicht nur über den Sieg, sondern auch über einen Beweis für die tolle Einstellung ihrer Spieler freuen. „Wir hatten aufgrund der Englischen Woche mit den Spielen am Samstag, Dienstag und Freitag ausgemacht: Wenn wir in Kirchheim gewinnen, treffen wir uns erst wieder zum Unterföhring-Spiel.

Aber die Spieler haben gesagt, dass wir am Donnerstag schon ein bisschen was tun müssen“, erzählt Florian de Prato. „Das ist eine geile Ansage, denn oft wird unserer Mannschaft Wille und Leidenschaft abgesprochen.“ (um)

Kirchheimer SC – TSV Grünwald 0:1 (0:0) Grünwald: Protsenko - Bornhauser, Starke, Wanzeck, Park, Hutterer, Keller, Leugner, Halbich (78. Bublitz), Stjepanovic (90.+3 Triftshäuser), Kosuch Tor: 0:1 Leugner (51.