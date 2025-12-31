 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines

Einen guten Rutsch und alles Gute für 2026!

Ein spannendes Fußball-Jahr 2025 neigt sich dem Ende

FuPa Berlin wünscht euch allen einen guten Rutsch und ein frohes Neues Jahr! Bleibt gesund und auf ein erfolgreiches 2026. Es hat viel Spass gemacht!

Aufrufe: 031.12.2025, 21:00 Uhr
Frank ArlinghausAutor