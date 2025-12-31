Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Einen guten Rutsch und alles Gute für 2026!
Ein spannendes Fußball-Jahr 2025 neigt sich dem Ende
FuPa Berlin wünscht euch allen einen guten Rutsch und ein frohes Neues Jahr! Bleibt gesund und auf ein erfolgreiches 2026. Es hat viel Spass gemacht!