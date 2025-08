„Einen Funken Hoffnung mitnehmen“: Jetzendorf empfängt die SpVgg Unterhaching

Als das Lorenz-Wagner-Stadion im Jahr 2003 eröffnet wurde, gelang den Jetzendorfern ein Coup: Sie lotsten den damaligen Zweitliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching in ihr neues Fußball-Wohnzimmer. 22 Jahre später sind die Hachinger erneut zu Gast – und dieses Mal geht es um etwas: Am heutigen Dienstag (19 Uhr) duellieren sich beide Teams um den Einzug ins Achtelfinale des bayerischen Toto-Pokals.

„Dass wir in einem Pflichtspiel gegen so eine Mannschaft antreten dürfen, ist natürlich ein absolutes Highlight”, freut sich TSV-Trainer Markus Pöllner. „Wir sind realistisch und wissen, dass das nicht unser Niveau ist. Trotzdem gehen wir top motiviert rein. Einen Funken Hoffnung sollen die Jungs mitnehmen.”

Mittlerweile liegen nur noch zwei Ligen zwischen beiden Teams. Dennoch reisen die Hachinger als haushoher Favorit an. Der Absteiger aus der 3. Liga ist mit zwei souveränen Siegen in die Saison der Regionalliga Bayern gestartet. Das Team ist mit Talenten und Ex-Profis gespickt – darunter Simon Skarlatidis, Markus Schwabl und Manuel Stiefler. „Die haben jeweils mehr als 200 Profi-Spiele absolviert. Sich mit solchen Spielern messen zu dürfen, ist etwas Besonderes”, so Pöllner.

Die Jetzendorfer hoffen, dass sie vom eigenen Anhang nach vorne getrieben werden – und dass ihr Stadion einen magischen Abend erlebt. 500 Besucher haben unter dem Tribünendach Platz – für den Fall, dass es regnen sollte. Doch egal, ob Sonne oder Regen: Die Jetzendorfer freuen sich aufs Spiel. Und sie träumen davon, eine schöne Pokalgeschichte zu schreiben.