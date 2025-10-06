Einen dritten Spielabbruch gibt es: Was ist passiert?

Im Gebiet des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) gab es bei den Punktspielen am Wochenende einen dritten Spielabbruch. Was war passiert?

1. Kreisklasse West Oberhavel/Barnim

Die Begegnung zwischen der SG Grün-Weiß Bärenklau II und dem FC 98 Hennigsdorf III wurde abgebrochen. Die SG Grün-Weiß Bärenklau teilt auf FuPa-Anfrage dies mit: "85. Minute, Protest der Hennigsdorfer Mannschaft gegen die Entscheidung des Schiedsrichters nach dem 4. Wechsel, den Wechsel zurückzuziehen und weiter spielen zu wollen. Es stand 0:3." Vom FC 98 Hennigsdorf kommen diese Infos gegenüber FuPa: "Das Spiel unserer 3. Mannschaft wurde in der 85. Minute beim Stand von 0:3 abgebrochen. Auslöser war die Annahme der Gastgeber, wir hätten bereits das erlaubte dritte Wechselfenster ausgeschöpft und wollten dennoch erneut wechseln. Tatsächlich war der Wechsel vom Schiedsrichter noch nicht freigegeben und damit nicht erfolgt. Bereits während des Spiels kam es zudem zu rassistischen Äußerungen von Bärenklauer Seite, was die Situation zusätzlich belastete. Schließlich verließ die Mannschaft aus Bärenklau den Platz, woraufhin das Spiel abgebrochen wurde. Über die Wertung der Partie entscheidet nun das Sportgericht." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen nun ihre Stellungnahmen abgeben. Anschließend wird das Sportgericht eine Entscheidung treffen.

