Damit endet eine lange und offenbar prägende Zusammenarbeit. Nach Vereinsangaben arbeitete Alp in dieser Zeit mit großem Engagement, viel Herzblut und hoher Motivation und habe die Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich mitgeprägt. Entsprechend würdigte der Klub seinen Einsatz ausdrücklich und dankte ihm für die geleistete Arbeit.

Auch von Vereinsseite wurde der Abschied mit anerkennenden Worten begleitet. Danny Apel erklärte: „Alp hat tolle Arbeit bei uns geleistet. Wir wünschen ihm sportlich und privat nur das Beste. Jetzt möchten wir einen anderen Weg einschlagen.“