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„Einen anderen Weg einschlagen“
SV Kaufungen 07 II trennt sich im Sommer von Yigit Alp Daban
Beim SV Kaufungen 07 wird es zur kommenden Saison eine Veränderung auf der Trainerbank der zweiten Mannschaft geben. Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, wird YigitAlp Daban den SVK nach fünf Jahren verlassen.
Damit endet eine lange und offenbar prägende Zusammenarbeit. Nach Vereinsangaben arbeitete Alp in dieser Zeit mit großem Engagement, viel Herzblut und hoher Motivation und habe die Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich mitgeprägt. Entsprechend würdigte der Klub seinen Einsatz ausdrücklich und dankte ihm für die geleistete Arbeit.
Auch von Vereinsseite wurde der Abschied mit anerkennenden Worten begleitet. Danny Apel erklärte: „Alp hat tolle Arbeit bei uns geleistet. Wir wünschen ihm sportlich und privat nur das Beste. Jetzt möchten wir einen anderen Weg einschlagen.“
Mit dieser Entscheidung stellt sich der SV Kaufungen 07 II im Sommer auf der Trainerposition neu auf. Zugleich zeigt die öffentliche Verabschiedung, dass der Verein den scheidenden Coach mit Respekt und Dankbarkeit ziehen lässt.