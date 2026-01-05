Einen Abgang gibt es bei der BSG Stahl Brandenburg

– Foto: Imago Images

Die BSG Stahl Brandenburg, die in der Brandenburgliga auf dem zweiten Tabellenplatz steht, vermeldet einen Abgang. Das sind die Infos des Vereins dazu:

Abgang 1. Männer | Danke, Silva Wir verabschieden José Raimundo Silva Magalhaes.

Nach anderthalb Jahren im blau-weißen Trikot wird Silva den Verein zur Rückrunde verlassen. In dieser Zeit hat er sportlich wie menschlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Silva war ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, die in der vergangenen Saison den Aufstieg feiern durfte, und gehörte damit zu den Aufstiegshelden dieses Erfolgs. Mit seiner Erfahrung, seinem Einsatz und seiner Präsenz auf dem Platz war er stets ein Gewinn für unser Team.