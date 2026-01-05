Einen Abgang gibt es bei der BSG Stahl Brandenburg

Die BSG Stahl Brandenburg, die in der Brandenburgliga auf dem zweiten Tabellenplatz steht, vermeldet einen Abgang. Das sind die Infos des Vereins dazu:
Abgang 1. Männer | Danke, Silva
Wir verabschieden José Raimundo Silva Magalhaes.
Nach anderthalb Jahren im blau-weißen Trikot wird Silva den Verein zur Rückrunde verlassen. In dieser Zeit hat er sportlich wie menschlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Silva war ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, die in der vergangenen Saison den Aufstieg feiern durfte, und gehörte damit zu den Aufstiegshelden dieses Erfolgs. Mit seiner Erfahrung, seinem Einsatz und seiner Präsenz auf dem Platz war er stets ein Gewinn für unser Team.
Wir danken ihm für seinen erneuten Einsatz im Stahl-Trikot und wünschen ihm für seinen weiteren Weg sportlich wie privat alles Gute.
Danke für alles, Silva.
So sieht die Tabelle in der Brandenburgliga aus:
1. MSV 1919 Neuruppin 15 11-2-2 34:18 35
2. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 15 9-1-5 33:20 28
3. Brandenburger SC Süd 05 14 9-1-4 26:15 24
4. 1. FC Frankfurt (Oder) 15 8-3-4 39:22 23
5. SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (Auf) 15 7-1-7 28:36 22
6. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 15 5-4-6 19:19 19
7. Werderaner FC Viktoria 1920 15 6-1-8 21:29 19
8. FSV Union Fürstenwalde 15 7-3-5 27:24 18
9. TSG Einheit Bernau 15 4-6-5 20:22 18
10. SV Altlüdersdorf 15 5-3-7 22:27 18
11. Ludwigsfelder FC (Ab) 15 5-3-7 20:31 18
12. BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 15 5-2-8 27:36 17
13. TuS 1896 Sachsenhausen 14 6-3-5 30:24 15
14. Oranienburger FC Eintracht 1901 15 4-3-8 21:30 15
15. SV Germania 90 Schöneiche 14 4-2-8 25:26 14
16. SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 14 2-4-8 14:27 10
