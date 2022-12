Eine Zwischenbilanz: Hochgefühl beim SV Grafenhausen und SV Eisenbach Die Boll-Elf klettert nach schwachem Start auf Rang drei +++ Zufriedenheit in Lenzkirch +++ Sorgen in Unadingen, Feldberg und Schluchsee.

Fußball ist mehr als nur Sport. Im Hochschwarzwald ist die Ballarbeit im Verein, zusammen mit Kumpels, die oft ziemlich beste Freunde sind, der Kitt, der eine verunsicherte Gesellschaft nach Feierabend zusammenhält. Basisarbeit mit Leidenschaft wird in der Kreisliga A gelebt. Sehenswerte Tore gibt es nicht nur bei den Bundesliga-Profis und bei der WM, sondern auch bei der SG Feldberg-Schluchsee, in Grafenhausen, beim SV Friedenweiler und in Eisenbach, bei der SG Lenzkirch-Saig und der SG Unadingen-Dittishausen. Ein Rückblick.

Bergsteiger kennen dieses Gefühl. Tief unten ist es bei langen Touren noch zappduster, wenn es Richtung Gipfel geht. Weit unten rangierte die Elf des SVG vor zwei Monaten. Dann sprach Trainer Nils Boll, der zum Saisonstart und nach dem Abstieg aus der Bezirksliga als Nachfolger von Giuseppe Pavano zum zweiten Mal die Verantwortung übernahm, ein Machtwort. Zwei Hochzeiten und ein ausufernder Ausflug hatten das Team der Willigen in Grafenhausen dezimiert. In einem flammenden Appell erinnerte Boll an die Verantwortung jedes Einzelnen. Eine versteckte Vertrauensfrage, die als Initialzündung wirkte. Das Wir-Gefühl, ohnehin ausgeprägt in Grafenhausen, wuchs mit wachsender Trainingsbeteiligung und steil ansteigender Erfolgskurve. Mit einem hochverdienten 4:2-Heimerfolg gegen Tabellenführer Kirchen-Hausen und insgesamt zehn Siegen festigten die Grafenhausener Rang drei. Noch träumt keiner von der Bezirksliga, doch der direkte Wiederaufstieg ist keine Utopie. Boll verteilte die Last der Verantwortung auf viele Schultern und mehrere Knipser. Mehr bei BZ-Plus.