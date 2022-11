Eine Zwischenbilanz der Kreisliga A Düsseldorf Keine Überraschungen gibt es an der Spitze, dafür aber im unteren Tabellendrittel.

Sechs Spieltage sind in der Kreisliga A Düsseldorf in diesem Kalenderjahr noch zu absolvieren. Da kann noch eine Menge Boden gut gemacht aber auch eingebüßt werden. Wir ziehen dennoch vorab ein erstes Zwischenfazit. Wer erfüllt die Erwartungen? Wer enttäuscht? Und wer weiß zu überraschen?



Die Underperformer

Hier muss zweifellos der DSC 99 aufgeführt werden. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga wollte Trainer Sascha Walbröhl eigentlich die SG Benrath-Hassels an der Spitze herausfordern. Doch momentan liegt der „Club“ lediglich fünf Punkte vor den Abstiegsrängen. Welches Potenzial im Team steckt, wurde ausgerechnet in der Partie gegen Benrath-Hassels deutlich. Da durfte sich die SG glücklich schätzen, mit einem schmeichelhaften 2:2 davon gekommen zu sein. Leistungen dieser Art ruft der DSC 99 bislang aber zu selten ab.

Neben dem DSC 99 zählen auch der SV Wersten 04 und der DSV 04 zu den Vereinen, die man etwas weiter oben in der Tabelle erwartet hätte. In Wersten wie in Lierenfeld werden auch personelle Probleme dafür angeführt, warum es bislang noch nicht so läuft wie gewünscht. Der DSV belegt derzeit sogar einen Abstiegsrang, hat das rettende Ufer aber in Sicht. Für den Polizei SV und Turus Reserve ist der Weg zur Rettung schon sehr weit. Während bei der Turu Schwierigkeiten früh zu erkennen waren, versucht der PSV nun mit der eigenen Jugend eine Aufholjagd zu starten.