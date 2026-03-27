„Eine Wundertüte" – VfR Garching empfängt Freising Bezirksliga-Duell am Sonntag von Nico Bauer · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Alter Bekannter: Trainer Mijo Stijepic kommt am Sonntag als Freisinger Coach zum VfR Garching. – Foto: Michalek

Die Gäste glänzen besonders gegen Topteams. Im Hinspiel war Garching chancenlos. Nun kehrt ein Stürmer zurück.

In der Fußball-Bezirksliga gibt es so einige Wundertüten in kurzen Hosen, aber der SE Freising übertrifft alles. Spielerisch gehört der Verein zu den besten der Liga, aber punktemäßig schlägt sich das bislang nicht nieder. Diesen Sonntag (15 Uhr, Sportgelände an der Schleißheimer Straße) gastieren die Freisinger beim VfR Garching und werden mit Respekt empfangen. Im Hinspiel waren die Garchinger ziemlich chancenlos und auch zuletzt hat Freising gerade gegen Top-Teams Topleistungen gebracht. So., 29.03.2026, 15:00 Uhr VfR Garching VfR Garching SC Eintracht Freising SE Freising 15:00 PUSH Wenn Mike Niebauer am Sonntag dem gegnerischen Trainer die Hand gibt, dann grüßen sich alte Bekannte. Die Ismaninger Legende Mijo Stijepic hat als Trainer den SE Freising im Winter übernommen und in der Blütezeit kickte der einstige Stürmer in der Regional- und Bayernliga mit Ismaning oder Buchbach gegen den VfR Garching. Dort war Mike Niebauer als Sechser das erste Bollwerk gegen Sturmführer Stijepic.