„Eine Wundertüte" – VfR Garching empfängt Freising

Die Gäste glänzen besonders gegen Topteams. Im Hinspiel war Garching chancenlos. Nun kehrt ein Stürmer zurück.
In der Fußball-Bezirksliga gibt es so einige Wundertüten in kurzen Hosen, aber der SE Freising übertrifft alles. Spielerisch gehört der Verein zu den besten der Liga, aber punktemäßig schlägt sich das bislang nicht nieder. Diesen Sonntag (15 Uhr, Sportgelände an der Schleißheimer Straße) gastieren die Freisinger beim VfR Garching und werden mit Respekt empfangen. Im Hinspiel waren die Garchinger ziemlich chancenlos und auch zuletzt hat Freising gerade gegen Top-Teams Topleistungen gebracht.
Wenn Mike Niebauer am Sonntag dem gegnerischen Trainer die Hand gibt, dann grüßen sich alte Bekannte. Die Ismaninger Legende Mijo Stijepic hat als Trainer den SE Freising im Winter übernommen und in der Blütezeit kickte der einstige Stürmer in der Regional- und Bayernliga mit Ismaning oder Buchbach gegen den VfR Garching. Dort war Mike Niebauer als Sechser das erste Bollwerk gegen Sturmführer Stijepic.
Stijepic hat an der neuen Wirkungsstätte mit acht Punkten aus vier Spielen einen guten Start hingelegt, auch wenn da nicht die Top-Gegner dabei waren. „Freising ist immer eine Wundertüte“, sagt der Garchinger Trainer Mike Niebauer, „vor allem passen sie sich gerne dem Gegner an und machen gegen die besten Mannschaften der Liga ihre besten Spiele.“ Das Hinspiel ist die Warnung, dass diese Aufgabe knackig werden könnte. Beim VfR kehrt Stürmer Gottfried Agbavon in den Kader zurück, sitzt aber erst auf der Bank. Unterdessen ist Marcel Matzkowitz im Training umgeknickt und muss mit einem Außenbandriss ein paar Wochen zuschauen. (nb)