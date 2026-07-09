Eine Woche vor dem Start: Viele offene Fragen bei der U21 des TSV 1860 Die Uhr tickt von Luca Hayden · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Cristian Leone galt als Leistungsträger in der Bayernliga – jetzt befindet er sich in der Vorbereitung mit der ersten Mannschaft. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Eine Woche vor dem Bayernliga-Start herrscht bei der U21 des TSV 1860 München weiter Unklarheit: Trainer, Kader und Ausrichtung sind weiterhin offen.

Fragen über Fragen beim TSV 1860 München. Nicht nur rund um die erste Mannschaft herrscht vor dem Start in die neue Spielzeit noch Unklarheit – auch bei der U21 stapeln sich die Fragezeichen. Und das, obwohl die Bayernliga-Saison bereits in rund einer Woche beginnt. Saisonstart in der Bayernliga Süd: Junglöwen empfangen den TuS Geretsried Den Auftakt in der Bayernliga Süd bestreiten am Donnerstag, 16. Juli, der SV Erlbach und die SpVgg Hankofen-Hailing. Die U21 der Löwen greift einen Tag später ins Geschehen ein und empfängt den TuS Geretsried.

Doch mit welcher Mannschaft wird der TSV 1860 München in die Saison starten? Wer übernimmt die Verantwortung an der Seitenlinie? Und welche Rolle soll die zweite Mannschaft künftig im sportlichen Gesamtkonzept des Vereins spielen? Rund eine Woche vor dem ersten Anpfiff sind diese Fragen weiterhin unbeantwortet. Vorbereitung auf die Regionalliga: Alper Kayabunar trainiert die erste Mannschaft des TSV 1860 Von der Meistermannschaft der Saison 2025/26 ist kaum noch etwas übrig. Leistungsträger wie Raphael Wach, Cristian Leone und weitere Akteure trainieren inzwischen bei der ersten Mannschaft und bereiten sich auf die Regionalliga Bayern vor. Auch Erfolgstrainer Alper Kayabunar, der die U21 zur Bayernliga-Meisterschaft führte, steht mittlerweile an der Seitenlinie der Profimannschaft.