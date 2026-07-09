Eine Woche vor dem Start: Viele offene Fragen bei der U21 des TSV 1860

Eine Woche vor dem Bayernliga-Start herrscht bei der U21 des TSV 1860 München weiter Unklarheit: Trainer, Kader und Ausrichtung sind weiterhin offen.
Fragen über Fragen beim TSV 1860 München. Nicht nur rund um die erste Mannschaft herrscht vor dem Start in die neue Spielzeit noch Unklarheit – auch bei der U21 stapeln sich die Fragezeichen. Und das, obwohl die Bayernliga-Saison bereits in rund einer Woche beginnt.
Den Auftakt in der Bayernliga Süd bestreiten am Donnerstag, 16. Juli, der SV Erlbach und die SpVgg Hankofen-Hailing. Die U21 der Löwen greift einen Tag später ins Geschehen ein und empfängt den TuS Geretsried.
Doch mit welcher Mannschaft wird der TSV 1860 München in die Saison starten? Wer übernimmt die Verantwortung an der Seitenlinie? Und welche Rolle soll die zweite Mannschaft künftig im sportlichen Gesamtkonzept des Vereins spielen? Rund eine Woche vor dem ersten Anpfiff sind diese Fragen weiterhin unbeantwortet.
Von der Meistermannschaft der Saison 2025/26 ist kaum noch etwas übrig. Leistungsträger wie Raphael Wach, Cristian Leone und weitere Akteure trainieren inzwischen bei der ersten Mannschaft und bereiten sich auf die Regionalliga Bayern vor. Auch Erfolgstrainer Alper Kayabunar, der die U21 zur Bayernliga-Meisterschaft führte, steht mittlerweile an der Seitenlinie der Profimannschaft.
Damit stellt sich zwangsläufig die Frage, wie der Verein die zweite Mannschaft personell aufstellen möchte. Welche Spieler werden dauerhaft für die U21 eingeplant? Welche Talente aus dem Nachwuchs rücken auf? Und werden Akteure aus dem Regionalligakader regelmäßig Spielpraxis in der Bayernliga sammeln?
Bislang gibt es auf diese Fragen kaum Antworten. Offizielle Neuzugänge wurden bislang weder für die erste noch für die zweite Mannschaft präsentiert. Auch ein Trainer für die U21 wurde bisher nicht bekannt gegeben. Auf Anfrage von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern wollte sich der Verein zu den offenen Personal- und Kaderfragen jedoch nicht äußern – und das nur rund eine Woche vor dem Saisonstart.
Damit bleibt abzuwarten, mit welchem Gesicht die Junglöwen in die neue Bayernliga-Spielzeit starten werden. Spätestens beim Heimauftakt gegen den TuS Geretsried wird sich zeigen, welche Spieler das Vertrauen erhalten.