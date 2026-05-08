Eine Woche vor dem Gipfeltreffen: Spitzenduo gefordert

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Schierens Vorsprung schmolz leicht nach dem Remis in Lintgen. Am Sonntag kommt Medernach, das sich in der Tabelle jenseits von Gut und Böse bewegt. Im Prinzip sollte der FC Jeunesse Favorit sein, doch an guten Tagen ist die junge Gästemannschaft stets ein gefährlicher Gegner. Der Tabellenzweite Beggen ist eine Woche vor dem Gipfeltreffen mit Schieren in Diekirch im Prinzip zum Siegen verdammt, möchte man das Risiko vermeiden, eventuell mit 4 Punkten Rückstand in jenes Topspiel am vorletzten Spieltag gehen zu müssen. Die Gäste scheinen leicht favorisiert, Geschenke kann man sich von den Young Boys aber keine erwarten. Hosingen ist vor dem schweren Gastspiel in Koerich noch nicht endgültig gerettet. Mmit Blick auf das Programm der Konkurrenz in der Abstiegszone sollte der Klassenerhalt aber nur eine Frage der Zeit sein.
In Bastendorf kommt es zum Nachbarduell mit Gilsdorf, das nach ordentlichen letzten Wochen den Klassenerhalt geschafft haben sollte. Um auf Nummer sicher zu gehen brauchen die Gäste noch einen Punkt. Prekärer ist die Lage da beim FC 47, der den Vorletzten Äischdall noch im Nacken spürt und somit immer noch direkt absteigen kann. Ein Sieg gegen Gilsdorf ist nötig, aber nicht leicht zu holen. Die erwähnte Alliance Äischdall gastiert ihrerseits zu einem schweren Gastspiel beim Tabellenfünften Norden 02, der mathematisch noch auf Rang 2 schielen kann, ein Ziel, das am Ende wohl eher nur theoretischer Natur sein dürfte.
Das Derby der Tabellennachbarn Useldingen (7., 46 Punkte) und Mertzig (8., 44) hat nur noch statistischen Wert. Anders sieht es beim ungleichen Duell zwischen Kehlen (4.) und Schlusslicht Wintger aus. Mathematisch könnten die Gastgeber noch oben angreifen, viel mehr steht aber für den Verein aus dem Ösling auf dem Spiel, der im dann doch eher unwahrscheinlichen Fall eines Auswärtssieges weiter auf das Erreichen der Abstiegsrelegation hoffen könnte.
ASW-Trainer Driton Kastrati: „Wir haben ein sehr schweres Restprogramm im Vergleich zu den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Wir haben es nicht mehr in unserer eigenen Hand. Vor Wochen haben wir intern schon entschieden, mit den Rechenspielchen aufzuhören, das wirkte sich in den letzten Spielen positiv aus. Wir werden bis zum Saisonende alles geben. Wenn andere Vereine die Spielzeit besser als wir abschließen sollten, dann haben sie es verdient. In der Rückrunde haben wir die nötigen Punkte geholt. Auf das, was zuvor passierte, hatte ich keinen Einfluss.
Wir probieren die Saison korrekt zu Ende zu spielen, doch wir müssen realistisch bleiben. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Sollte das Erreichen der Relegation am letzten Spieltag noch möglich sein, käme es zu einem schönen Derby gegen Norden. Ich muss meiner Mannschaft aber ein großes Lob aussprechen, denn es ist nicht selbstverständlich, dass beim Tabellenletzten immer rund zwanzig Spieler beim Training sind, die alle das Maximum geben. Alle haben ihren Verdienst daran, dass wir die Saison zu einem versöhnlichen Abschluss bringen.“
Die Felser Chancen auf den direkten Klassenerhalt sind gering, aber nicht gleich null. Gegen Lintgen, das unter der Woche ein Pokalspiel zu bestreiten hatte, muss man dafür aber unbedingt gewinnen – was gegen den FC Minerva aber fast einer Herkulesaufgabe gleichkommt.
Am Sonntag
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