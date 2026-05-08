Eine Woche vor dem Gipfeltreffen: Spitzenduo gefordert Schieren (1.) empfängt Medernach, Beggen (2.) in Diekirch zu Gast von Paul Krier · Heute, 16:28 Uhr · 0 Leser

Giovanni Baretto und Beggen bestreiten ein unbequemes Gastspiel in Diekirch – Foto: Arend Fern

Schierens Vorsprung schmolz leicht nach dem Remis in Lintgen. Am Sonntag kommt Medernach, das sich in der Tabelle jenseits von Gut und Böse bewegt. Im Prinzip sollte der FC Jeunesse Favorit sein, doch an guten Tagen ist die junge Gästemannschaft stets ein gefährlicher Gegner. Der Tabellenzweite Beggen ist eine Woche vor dem Gipfeltreffen mit Schieren in Diekirch im Prinzip zum Siegen verdammt, möchte man das Risiko vermeiden, eventuell mit 4 Punkten Rückstand in jenes Topspiel am vorletzten Spieltag gehen zu müssen. Die Gäste scheinen leicht favorisiert, Geschenke kann man sich von den Young Boys aber keine erwarten. Hosingen ist vor dem schweren Gastspiel in Koerich noch nicht endgültig gerettet. Mmit Blick auf das Programm der Konkurrenz in der Abstiegszone sollte der Klassenerhalt aber nur eine Frage der Zeit sein. In Bastendorf kommt es zum Nachbarduell mit Gilsdorf, das nach ordentlichen letzten Wochen den Klassenerhalt geschafft haben sollte. Um auf Nummer sicher zu gehen brauchen die Gäste noch einen Punkt. Prekärer ist die Lage da beim FC 47, der den Vorletzten Äischdall noch im Nacken spürt und somit immer noch direkt absteigen kann. Ein Sieg gegen Gilsdorf ist nötig, aber nicht leicht zu holen. Die erwähnte Alliance Äischdall gastiert ihrerseits zu einem schweren Gastspiel beim Tabellenfünften Norden 02, der mathematisch noch auf Rang 2 schielen kann, ein Ziel, das am Ende wohl eher nur theoretischer Natur sein dürfte.