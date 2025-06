Eine Woche lang Fußball-Fieber bei DJK Eintracht Papenburg 16 Mannschaften kicken vom 8. bis 13. Juli um den DJK Eintracht-Cup / Finale am Sonntag Verlinkte Inhalte Eintracht Cup BW Papenburg II Börger Lorup Lathen + 12 weitere

Mit einem stattlichen Aufgebot an erfahrenen Fußballmannschaften aus dem Ligabetrieb startet der diesjährige Wettbewerb um den DJK Eintracht Cup in Papenburg. 16 Fußballteams von der 1. Kreisklasse und die Kreisliga über die Ostfriesland-Klassen A und B bis hin zur Bezirksliga treffen vom 8. bis 13. Juli in der Sommervorbereitung auf dem Sportplatz am Splitting links aufeinander.

Der Obenender Sportverein DJK Eintracht Papenburg richtet dieses Pokalturnier für Herrenmannschaften aus der Region bereits zum siebten Mal aus. Neben spannenden Fußballduellen in vier Gruppen bieten die Papenburger die Versorgung mit Imbiss und Getränken an und halten am Finaltag zudem ein buntes Rahmenprogramm vor.

Die Vorrundenbegegnungen laufen von Dienstag, 8. Juli, bis Freitag, 11. Juli, und beginnen jeweils um 19 Uhr. Gespielt wird in vier Gruppen, in denen „Jeder gegen Jeden“ antreten muss. In die Endrunde ziehen neben den vier Gruppensiegern auch die jeweiligen Zweitplatzierten ein. Die Finalrunde startet am Sonntag, 13. Juli, um 13 Uhr. Die acht qualifizierten Mannschaften starten dann in zwei Gruppen analog zum Vorrundenmodus. Nach Vereinsangaben wird nicht nur um den großen Siegercup gekämpft, sondern auch um ansehnliche Preisgelder, die von örtlichen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Folgende Mannschaften treten in der Vorrunde an: Gruppe A: SuS Rhede (Kreisliga Mitte Nord, Trainer Oliver Niemann), Raspo Lathen (Kreisliga Mitte Nord, Trainer Maik von Lintel), Teutonia Stapelmoor (Ostfrieslandklasse A, Trainer Mark Schüller) und Eintracht Börger (Kreisliga Emsland, Trainer Thomas Albers).

Die Gruppe B setzt sich aus DJK Eintracht Papenburg (Kreisliga, Trainer Daniel van Achteren), BW Lorup (Kreisliga, Trainer Stefan Wesseln), GW Dersum (1. Kreisklasse, Trainer Thomas Meinel) und SG Burlage/ Klostermoor (Ostfrieslandklasse B, Trainer Kai Robben) zusammen.

In Gruppe C sind Hans Friesoythe (Bezirksliga, Trainer Luc Diamesso), TuS Aschendorf (Kreisliga, Trainer Georg Cloppenburg), SV Esterwegen (Kreisliga, Trainer Holger Otten und Andreas Rieken) sowie Stern Völlenerfehn (Ostfrieslandklasse B, Trainer Martin Hut und Lars Bünger) gemeldet.

Aus der Gruppe D wollen der Sieger des letzten Eintracht-Cups im Jahr 2023, TV Bunde (Bezirksliga, Trainer Frank Winkler), BW Papenburg II (Kreisliga Emsland, Trainer Thorsten Plate), SV Strücklingen (1. Kreisklasse, Trainer Björn Bullermann und Dennis Widder) und SG Rajen/ Collinghorst (Ostfrieslandklasse B, Trainer Timo Wessels) das Finale erreichen.