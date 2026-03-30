Eine Winterthurer Legende tritt ab

Volkan Aydin beendet Karriere beim FC Phönix Seen. Bereits rund drei Monate vor seinem letzten Heimspiel hat der FC Phönix Seen bekanntgegeben, dass Volkan Aydin am Samstag, 13. Juni, seine aktive Karriere beenden wird. Nach 13 Saisons in der 1. Mannschaft tritt der langjährige Captain und Spielmacher ab. Der 40-jährige Offensivspieler prägte den Verein über Jahre hinweg als Leitfigur auf und neben dem Platz. Mit über 250 Einsätzen, mehr als 100 Toren und rund 80 Assists gehört Aydin zu den prägendsten Spielern der Vereinsgeschichte. Als Captain führte er das Team mit Erfahrung, Ruhe und grossem Engagement. Ganz verabschiedet sich Aydin jedoch nicht: Er bleibt dem FC Phönix Seen in einer neuen Funktion erhalten und wird seine Erfahrung künftig neben dem Platz einbringen. Zudem war Aydin auch bei uns im FuPa-Podcast zu Gast und gewährte dort persönliche Einblicke in seine Karriere. Der Verein lädt Fans, Freunde und Wegbegleiter ein, beim letzten Heimspiel dabei zu sein und gemeinsam Abschied zu nehmen.

USV Eschen/Mauren: Michele Polverino hat genug. Beim in den letzten Wochen bereits für erhebliche Schlagzeilen sorgenden Erstligisten Eschen/Mauren (wir berichteten) kommt es nun doch zu einem sofortigen Trainerwechsel. Der Trainerstaff um Michele Polverino ist zurückgetreten. Damit übernimmt der bereits für die kommende Saison angekündigte Patrick Winkler vorzeitig beim Tabellenzwölften der Gruppe 3. Aufgrund der Länderspielpause sind die Liechtensteiner erst am Mittwoch, 1. April, wieder im Einsatz. Dann wartet mit Wettswil-Bonstetten allerdings ein dicker Brocken.

SR Delémont: Hushi für Sirufo. Nach der 2:3-Niederlage gegen Courtételle hat der Promotion-League-Absteiger SR Delémont Trainer Anthony Sirufo entlassen. Sein Nachfolger ist Lulzim Hushi (er war zuletzt bei Bassecourt tätig), ein alter Bekannter, der das Fanionteam der Jurassier bereits vor rund zehn Jahren betreute. In Gruppe 2, die vom U21-Team der Grasshoppers angeführt wird, liegt Delémont aktuell auf dem zweitletzten Platz und kämpft erneut gegen den Abstieg.