Eine wichtige Partie: TuS Holzkirchen empfängt Grünwald Fußball Landesliga

Holzkirchen – Nein, ein richtungsweisendes oder gar vorentscheidendes Spiel will Joe Albersinger nicht erkennen. „Das hätten wir dann schon vor vier Wochen gegen Forstinning gehabt“, meint der 56-jährige Trainer des TuS Holzkirchen. Da musste sein Team eine überaus bittere 2:4-Pleite einstecken. „So müssen wir dafür kämpfen, um uns Schritt für Schritt nach vorne zu arbeiten“, betont der TuS-Coach. Der erste soll demnach an diesem Samstag an der heimischen Haidstraße erfolgen, wenn die Grün-Weißen den Tabellen-15. aus Grünwald empfangen.

Keine leichte Aufgabe für die TuS-Kicker, schließlich konnten die Münchner Vorstädter jüngst kräftig Selbstvertrauen tanken. Am vergangenen Freitag feierte Grünwald mit einem knappen 1:0-Sieg über Freising den ersten Dreier seit Mitte August. Der Torschütze in der Nachspielzeit war dabei ein alter Bekannter: Harouna Boubacar. Der mittlerweile 20-jährige trug in der vergangenen Saison noch das TuS-Trikot. „Er ist ein junger Spieler mit gewissen Qualitäten und für ihn ist es gut, sich auf Landesliga-Niveau zu beweisen“, sagt Albersinger und fügt an: „Bei uns war er letztlich zu unzuverlässig.“

Aber nicht vor dem Holzkirchner Ex-Stürmer gilt es sich – aus Holzkirchner Sicht – in Acht zu nehmen. „Ich denke, dass Grünwald aus einer kompakten Defensive heraus agieren wird“, glaubt Albersinger. „Es wird für uns eine große Herausforderung werden, auch weil wir ihnen keine Räume geben dürfen.“ Man müsse bei Ballverlusten sehr aufmerksam sein.

Dabei mithelfen könnten zwei wichtige Mittelfeldakteure. So konnten Florian Siebler und Leander Haunolder nach Krankheit zuletzt unter der Woche wieder trainieren. „Ob ich beide von Anfang an bringe oder nur einen, muss ich noch sehen“, hält sich Albersinger bedeckt. Dagegen ist Stammkeeper Benedikt Zeisel nach seiner leichten Blessur aus dem Dachau-Spiel fit und wird zwischen den Pfosten stehen.