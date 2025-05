Eine Wende war nie wirklich in Sicht: Grünwald steigt wieder ab

Der TSV Grünwald muss nach einem einjährigen Gastspiel in der Fußball-Bayernliga den Weg zurück in die Landesliga antreten. Die Grün-Weißen unterlagen dem bisherigen Landesligisten TuS Geretsried auch im zweiten Relegationsspiel, vor 459 Zuschauern an der heimischen Keltenstraße hieß es am Ende 0:2 (0:0).