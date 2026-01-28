Eine weitere Spielabsage in der Regionalliga

Am 20. Spieltag der Regionalliga Nordost sollte erstmals nach der Winterpause wieder der Ball rollen. Nun ist auch das Spiel von Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig beim ZFC Meuselwitz abgesagt. Somit bleibt nur die Partie zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und der VSG Altglienicke.
---
Das Spiel wurde auch abgesagt. Der ZFC Meuselwitz teilt dazu über Facebook mit: "Das Regionalligaspiel gegen den 1. FC Lok Leipzig am Samstag, 31.01.2026, wurde aufgrund der witterungsbedingten Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt."
---
Hier steckt die große Rückrundenfrage drin: Wer bleibt dran am Spitzenreiter? Der C Carl Zeiss Jena geht als Zweiter in den Neustart (19 Spiele, 41 Punkte, 38:18 Tore) und jagt Lok Leipzig (46). Die VSG Altglienicke steht als Fünfter ebenfalls in Schlagdistanz zur Spitzengruppe (19 Spiele, 34 Punkte, 30:20 Tore). Das Hinspiel am 08.08.2025 war eng und ein Erfolg für Altglienicke: VSG Altglienicke – FC Carl Zeiss Jena 2:1. Jena trägt also eine offene Rechnung – sportlich wie emotional. Altglienicke wiederum weiß, dass ein weiterer Nadelstich die Tabelle in der Verfolgergruppe noch dichter macht und Jenas Ambitionen direkt trifft.
---
---
---
---
---
---
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________