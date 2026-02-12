 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Eine weitere Spielabsage in der Oberliga

NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht auf den 17. Spieltag.

Der 17. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord ist zugleich der erste Spieltag nach der Winterpause – und damit ein Neustart. Es gibt aber auch schon sechs Spielabsagen.

---

Morgen, 19:30 Uhr
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia
FC Anker Wismar
FC Anker WismarAnker Wismar
Abgesagt

---

Morgen, 19:30 Uhr
TSG Neustrelitz
TSG NeustrelitzTSG Neustre.
SG Dynamo Schwerin
SG Dynamo SchwerinDyn.Schwerin
Abgesagt

---

Sa., 14.02.2026, 13:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria
Abgesagt

---

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
FSV Optik Rathenow
FSV Optik RathenowRathenow
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta
Abgesagt

---

So., 15.02.2026, 13:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa II
SV Tasmania Berlin
SV Tasmania BerlinTasmania
Abgesagt

---

So., 15.02.2026, 13:00 Uhr
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi
13:00

Zwei Teams, die sich in der Tabelle nahe sind, aber emotional völlig unterschiedlich auf den Neustart blicken. SG Union 1919 Klosterfelde ist Neunter mit 20 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 5-5-6, Tore 28:26). TuS Makkabi Berlin steht auf Rang fünf mit 25 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 8-1-7, Tore 29:27). Für Makkabi ist es die Jagd nach oben, für Klosterfelde das Ringen um Stabilität in der engen Mitte.

Die Hinrunde hat einen knappen Ausgang geliefert: Makkabi gewann am 2. Spieltag 1:0 gegen Klosterfelde. Ein Ergebnis, das nicht schreit, sondern schneidet – weil es zeigt, wie wenig zwischen Erfolg und Leere liegen kann. Klosterfelde wird dieses Spiel als Chance begreifen, die Rangordnung im Mittelfeld aufzubrechen. Makkabi wiederum weiß: Wer oben dranbleiben will, darf in solchen Spielen nicht stolpern. Es ist der klassische Oberliga-Moment, in dem die Tabelle auf dem Papier geordnet wirkt, auf dem Platz aber sofort zu flimmern beginnt.

---

So., 15.02.2026, 13:00 Uhr
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
Abgesagt

---

So., 15.02.2026, 13:00 Uhr
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf
SV Siedenbollentin
SV SiedenbollentinSV Siedenb.
13:00

Zum Abschluss ein Duell, das nach Spitzengruppe schmeckt – und nach einem echten Gradmesser für Ambitionen. BSV Eintracht Mahlsdorf ist Dritter mit 26 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 7-5-4, Tore 33:27). SV Siedenbollentin folgt auf Rang sechs mit 24 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 6-6-4, Tore 29:29). Zwei Punkte Abstand – ein Spiel, das die Tür nach oben öffnen oder zuschlagen kann.

Die Hinrunde hat Mahlsdorf ein starkes Argument gegeben: Am 2. Spieltag gewann Mahlsdorf auswärts bei Siedenbollentin 4:1. Das wirkt nach – nicht als Garantie, aber als klare Erinnerung, dass Mahlsdorf die Mittel hat, dieses Duell zu kontrollieren. Für Siedenbollentin ist es die Chance, die Rollen zu verschieben und den Anschluss an die Top fünf zu festigen. Für Mahlsdorf ist es ein Spiel, das mehr ist als nur ein weiterer Termin: Tasmania (37) und Lichtenberg (34) sind vorne weg, aber dahinter ist Platz für den, der im neuen Jahr sofort den Ton setzt.

__________________________________________________________________________________________________

