Eine weitere Spielabsage in der Oberliga

Der 17. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord ist zugleich der erste Spieltag nach der Winterpause – und damit ein Neustart. Es gibt aber auch schon sechs Spielabsagen.
Die Hinrunde hat einen knappen Ausgang geliefert: Makkabi gewann am 2. Spieltag 1:0 gegen Klosterfelde. Ein Ergebnis, das nicht schreit, sondern schneidet – weil es zeigt, wie wenig zwischen Erfolg und Leere liegen kann. Klosterfelde wird dieses Spiel als Chance begreifen, die Rangordnung im Mittelfeld aufzubrechen. Makkabi wiederum weiß: Wer oben dranbleiben will, darf in solchen Spielen nicht stolpern. Es ist der klassische Oberliga-Moment, in dem die Tabelle auf dem Papier geordnet wirkt, auf dem Platz aber sofort zu flimmern beginnt.
Die Hinrunde hat Mahlsdorf ein starkes Argument gegeben: Am 2. Spieltag gewann Mahlsdorf auswärts bei Siedenbollentin 4:1. Das wirkt nach – nicht als Garantie, aber als klare Erinnerung, dass Mahlsdorf die Mittel hat, dieses Duell zu kontrollieren. Für Siedenbollentin ist es die Chance, die Rollen zu verschieben und den Anschluss an die Top fünf zu festigen. Für Mahlsdorf ist es ein Spiel, das mehr ist als nur ein weiterer Termin: Tasmania (37) und Lichtenberg (34) sind vorne weg, aber dahinter ist Platz für den, der im neuen Jahr sofort den Ton setzt.
